Atención conductores: cambian las reglas y estas son las nuevas modificaciones que afectan el bolsillo en Mar del Plata

El gobierno oficializó cambios profundos en el sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV) mediante el Decreto 139/2026, una medida que genera fuertes críticas entre los conductores bonaerenses. La reforma establece que los autos 0km ahora deberán realizar su primera inspección recién a los cuatro años de patentamiento o al alcanzar los 60.000 kilómetros. Sin embargo, detrás de esta supuesta flexibilidad, el nuevo esquema de "Unidades Fijas" amenaza con disparar los costos del trámite de manera automática ante cada suba de combustible.

En ciudades como Mar del Plata, donde la demanda en las plantas verificadoras suele colapsar durante el año, el descontento crece por la falta de previsibilidad en los precios finales. Al dejar de ser un valor fijo, la oblea obligatoria se actualizará de forma dinámica, sumando una presión extra al castigado bolsillo de los automovilistas locales. Para los vehículos que tengan entre 4 y 8 años de antigüedad, la revisión pasará a ser cada bienal, mientras que los modelos más viejos mantienen la rigurosa y costosa frecuencia anual.

Los modelos más viejos sostienen la costosa vigencia anual.

Qué puede pasar si circulo con la VTV vencida

Circular sin la verificación vigente en la provincia de Buenos Aires sigue siendo motivo de multas astronómicas o incluso la retención inmediata de la unidad en los controles viales. Muchos conductores denuncian que, a pesar de los aumentos constantes, las plantas no mejoraron sus tiempos de espera ni la agilidad en el otorgamiento de turnos digitales. La situación se vuelve crítica en la zona costera, donde los operativos de seguridad suelen endurecerse durante los fines de semana largos, apuntando directamente a la documentación del vehículo.

Aunque el objetivo oficial es modernizar el sistema, la implementación genera dudas sobre si realmente se busca la seguridad vial o simplemente aumentar la recaudación de manera encubierta. Las disparidades entre los plazos de la Ciudad de Buenos Aires y los de la Provincia complican aún más el panorama para quienes viajan frecuentemente por las rutas nacionales. En definitiva, el nuevo sistema de transición deja a los automovilistas atrapados entre normativas cambiantes y una boleta que se encarece.