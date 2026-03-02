Neme abrió sesiones con fuertes anuncios en seguridad: expulsiones a "delincuentes del espacio público" y una patrulla motorizada

El intendente Agustín Neme llevó adelante el discurso de inauguración de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, en una alocución donde hizo foco en la continuidad de las políticas implementadas en los seis años de gobierno de su antecesor, Guillermo Montenegro, y donde dio a conocer fuertes anuncios en materia de seguridad.

Acompañado por sus principales funcionarios, el jefe comunal encabezó la primera apertura de sesiones bajo su mandato, donde adelantó dos medidas de fuerte impacto en seguridad. Por un lado, aseguró que en coordinación con Nación se expulsará de General Pueyrredon a los "delincuentes del espacio público" que no tengan domicilio en la ciudad, mientras que también anunció la creación de un cuerpo motorizado dentro de la Patrulla Municipal.

"Lo primero que quiero decir es que la gestión continuará de la misma manera que empezó con Guillermo Montenegro y que seguiremos trabajando para que Mar del Plata siga creciendo y afianzándose como la ciudad del SÍ", remarcó Neme en el inicio de su discurso, dado en la sala de sesiones del Concejo Deliberante.

Neme brindó su primer discurso de apertura en el cargo de intendente.

Fuertes anuncios en seguridad

En el tramo final de su intervención, Neme reservó un lugar especial para la seguridad. "Es clave mencionar el trabajo de la Patrulla Municipal, que es central en nuestra gestión para recuperar el orden en el espacio público y cuidar a cada vecino de Mar del Plata", manifestó. "No son cuidacoches, son delincuentes, son una mafia que se adueña de las calles y las veredas, son extorsionadores y violentos", remarcó.

"Y con respecto a los delincuentes del espacio público, quiero contarles una iniciativa que vamos a llevar adelante junto al Ministerio de Seguridad de la Nación: a toda persona que detectemos ejerciendo esta actividad ilegal y que no tenga domicilio en nuestra ciudad, la vamos a expulsar. Mar del Plata es una ciudad abierta para el que viene a disfrutar o a trabajar, pero no vamos a permitir que vengan de otros lugares a alterar el orden de nuestros barrios. Por eso, cada vez que encontremos uno que no es de acá, se vuelve a su casa", sostuvo, un anuncio sobre el cual se esperan mayores precisiones.

Complementariamente, anunció "la incorporación en la Patrulla Municipal de un cuerpo motorizado con vehículos nuevos, porque para recuperar el orden se necesita presencia y capacidad de acción en todos los barrios".

Empleo, eje central del discurso de Neme

La situación del empleo en la región, el cuidado de los espacios públicos y la vialidad aparecieron como algunos de los ejes que articularon la exposición del exconcejal del Pro. "Hoy Mar del Plata dejó de ser una ciudad balnearia para convertirse en una ciudad productiva e industrial. Quedó atrás esa idea de una ciudad que se apaga en marzo y se queda esperando la próxima temporada", remarcó sobre el primer eje, donde hizo foco en "la Mar del Plata de todo el año".

Al respecto, enfatizó distintas políticas destinadas a facilitar el desarrollo de emprendimientos privados, destacó la tasa de desempleo de 6,8% del último trimestre de 2025 -"la cifra más baja de nuestra historia para ese período"-, defendió la reforma laboral, el crecimiento del Parque Industrial, la instalación de distintas marcas que no estaban en la ciudad y la construcción privada.

Sobre el turismo, ponderó el 17% de crecimiento del último Carnaval respecto a 2025, si bien cayó 4% respecto a 2024 y los números globales de la temporada se encuentran en mínimos históricos, según datos del propio Emturyc.

En su discurso incluyó críticas al actual concejal y exintendente Gustavo Pulti, aunque sin nombrarlo, por el cierre de los boliches en Alem y por las restricciones a la publicidad en la vía pública durante su gestión.

Espacios públicos y vialidad

En otro tramo del discurso, resaltó el programa de Padrinazgos, donde empresas recuperan plazas y otros espacios públicos a cambio de publicidad. "Queremos que las plazas puedan ser disfrutadas por todos los vecinos, que sean su punto de encuentro, donde los chicos jueguen, donde se pueda hacer deporte, pasear a los perros, que sean su lugar común", afirmó.

"El problema de los microbasurales es otro de los temas que abordamos directamente con el orden público: en ese sentido, los trabajos contemplan limpieza de los espacios detectados, seguimiento y refuerzo de recorridas preventivas en las zonas con antecedentes de acumulación de residuos", añadió sobre una de las grandes problemáticas actuales.

"El objetivo para este año es profundizar el esquema de recuperación permanente de espacios públicos, consolidando un modelo de mantenimiento continuo que permita sostener la Mar del Plata limpia y ordenada que todos queremos", se comprometió.

En cuanto a vialidad, reconoció que "las calles son un tema central para los vecinos y vamos a seguir trabajando para dar respuesta a esa demanda". En esa línea, mostró los resultados del denominado Bacheo Express: "este sistema nos va a permitir reparar aquellos pequeños baches que, en definitiva, causan la misma incomodidad que uno grande, de los cuales continuaremos ocupándonos a través del bacheo tradicional".