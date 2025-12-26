Una famosa cadena de farmacias cierra sucursales y despide a más de 300 empleados en el país

La cadena de medicamentos genéricos del Grupo Farmacéutico Multinacional Fénix, que opera en Argentina desde 2002, enfrenta una grave crisis que se traduce en el envío masivo de telegramas de despido y el cierre progresivo de sucursales, principalmente en la cadena Farmacias Dr. Ahorro.

Según trascendió, más de 300 puestos de trabajo están en riesgo ante esta situación que afecta a empleados con antigüedades que superan los 20 años. Los trabajadores denuncian irregularidades en el pago de aportes previsionales, señalando que desde el inicio del año ninguno fue abonado en su totalidad, y desde septiembre dejaron de realizar aportes completos.

Además, la empresa redujo drásticamente el stock de productos hasta dejar sus depósitos casi vacíos, generando la falta de cerca de 140 especialidades medicinales. Según los empleados, esta reducción no responde a una baja en la demanda, sino a que la empresa no trae los productos, lo que podría estar forzando una situación de quiebra.

Farmacias Dr. Ahorro, cadena de medicamentos de origen mexicano, cerró sucursales en el interior del país

El cierre comenzó en el interior del país y actualmente avanza sobre los locales ubicados en Capital Federal, sin comunicados oficiales por parte de la empresa. Circulan rumores sobre posibles inversores, compradores o incluso un cierre por quiebra fraudulenta, pese a que la firma sigue facturando montos significativos.

Los telegramas de despido alegan "causas de fuerza mayor y falta o disminución de trabajo no imputables al empleador", mientras las estanterías permanecen vacías. La indemnización ofrecida corresponde al 50% según el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, pero los trabajadores señalan que no se cumplen los requisitos legales para aplicar este artículo en lugar del artículo 245, que establece una indemnización del 100%.

Por otro lado, el sueldo de noviembre fue abonado en tres cuotas y el sindicato Adef aún no tomó medidas concretas, supuestamente esperando un aumento en la cantidad de despedidos para intervenir.

Ante esta situación, los trabajadores intentan organizar asambleas autoconvocadas para definir un plan de acción conjunto. Desde la farmacia expresan que "es importante que la organización abarque a todos, tanto los despedidos como los que aún continúan, para poner freno a los despidos, impugnar las causas, pelear por las reincorporaciones o por los montos indemnizatorios que realmente corresponden. La prioridad es frenar la pérdida de la fuente de trabajo, y para ello es importante la acción conjunta, más allá de la acción individual a nivel judicial. Con el objetivo puesto de ser posible en lograr las reincorporaciones de los cesanteados".