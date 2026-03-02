Una pelea por caballos terminó con un muerto: le dieron un golpe letal con un rebenque

Un hombre murió en medio de una discusión tras recibir un fuerte golpe en la cabeza: una vieja confrontación por caballos fue el detonante.

Un hombre murió tras recibir un fuerte golpe en la cabeza en medio de una intensa discusión vecinal por antiguas diferencias relacionadas con caballos. Ocurrió cerca de Camarones, Chubut.

La víctima fue identificada como Daniel Ortega y murió poco después de ser trasladado a un centro de salud de Comodoro Rivadavia. Aunque llegó consiente, falleció como consecuencia del golpe que había recibido en su cabeza con un rebenque.

La Policía realizó las pericias correspondientes.

En tanto, el agresor, un hombre de 40 años también oriundo de la localidad chubutense, quedó detenido por las autoridades locales. No obstante, tras conocerse los primeros resultados de la autopsia, fue liberado.

Los testigos del crimen fatal alertaron que, previo a que Ortega cayera al suelo, fue agredido con un rebenque que tenía en la mano mientras la discusión subía de tono.

Cómo sigue la investigación

La Policía de Chubut que se acudió a la escena del crimen realizó las pericias correspondientes. Tras constatarse el fallecimiento de la víctima, fue trasladado a la morgue de Comodoro Rivadavia y allí criminalística recopiló pruebas que serán de vital importancia para la investigación. Fue entonces que, tras conocerse las causas del deceso, el demorado recuperó su libertad.

De todas formas, el sospechoso deberá fijar domicilio y permanecer a disposición de la Justicia, que continuará con las averiguaciones para esclarecer los detalles de la disputa que terminó con el peor desenlace.