Conmoción: murió un comerciante boliviano baleado en la cabeza

Un comerciante de nacionalidad boliviana que había sido baleado falleció este sábado en el Hospital Regional, luego de permanecer varios días en estado crítico tras recibir un disparo en la cabeza.

Según replicó el sitio ADN Sur, el ataque ocurrió el martes pasado en su local del barrio Cerro Solo de la localidad chubutense de Comodoro Rivadavia. En el lugar se encontraba el propietario junto a su pareja cuando se presentaron dos jóvenes.

Sobre la calle Cerro San Bernardo y Mariano Rodríguez al 1700, los sospechosos iniciaron una conversación con el comerciante y le propusieron realizar una transferencia a través de la aplicación Mercado Pago a cambio de recibir dinero en efectivo. El dueño del local rechazó la operación y los individuos se retiraron.

Las autoridades buscan a los responsables del crimen.

Aproximadamente una hora más tarde, ambos regresaron al comercio. En ese momento, uno de los jóvenes efectuó al menos un disparo que impactó en la cabeza del comerciante. Tras el ataque, huyeron corriendo del lugar.

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Regional, donde quedó internada en terapia intensiva. Desde el ingreso, su estado era crítico y este sábado se confirmó su deceso.

Hasta el momento no se informaron detenciones vinculadas al caso. La Fiscalía continúa con las actuaciones para identificar y localizar a los presuntos responsables del ataque, mientras se analizan las pruebas recolectadas.