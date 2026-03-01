Paulo Sérgio Rosa, popularmente conocido como Viola y campeón del mundo con Brasil en 1994, fue sentenciado a tres años de prisión por la posesión ilegal de armas y municiones en Santana de Parnaíba, San Pablo. La condena, sin embargo, fue sustituida por servicio comunitario y el pago de diez salarios mínimos, y el exdeportista tiene la posibilidad de apelar el fallo.

El caso se originó en 2012 luego de una denuncia presentada por su ex esposa, cuando las autoridades encontraron en su poder armas restringidas, un silenciador y aproximadamente 80 cartuchos , entre ellos municiones para escopeta calibre 12.

Viola, nacida el 1° de enero de 1969 en San Pablo, tuvo una destacada carrera como delantero en clubes brasileños como Corinthians, Palmeiras, Santos y Vasco, además de experiencias internacionales en Valencia CF y Gaziantepspor. En Corinthians se convirtió en uno de los máximos goleadores, con 105 goles en 283 partidos , y acumuló varios títulos y reconocimientos tanto en Brasil como en el extranjero.

En la selección brasileña, formó parte del plantel que conquistó la Copa del Mundo de 1994. Su única aparición en ese torneo fue en la final disputada en el Rose Bowl de Pasadena, Los Ángeles, donde ingresó en el minuto 106 sustituyendo a Zinho. El partido terminó 0-0 y Brasil ganó en la tanda de penales frente a Italia.

Tras retirarse en 2015, Viola permaneció presencia pública participando en programas de televisión y partidos de exhibición, siendo recordado por su personalidad y sus momentos destacados dentro del fútbol brasileño.