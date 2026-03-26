Sube la temperatura pero ¿hay tormentas?: el pronóstico del fin de semana para Mar del Plata

Sol, algunas nubes y un poco más de calor. Así podría sintetizarse cómo estará el clima este jueves en Mar del Plata y el pronóstico extendido sigue con buenas noticias aunque un breve período de mal tiempo podría darse justo el fin de semana.

Según el reporte actualizado a las 8 de la mañana, la temperatura se ubicó en 16,4°C, en una jornada que comenzó húmeda y con cielo cubierto.

En las primeras horas de la mañana, la visibilidad cayó a apenas 0,3 kilómetros, lo que obliga a extremar precauciones al circular, especialmente en accesos y rutas cercanas. En tanto, el viento sopla leve desde el norte a 6 km/h y la presión atmosférica se mantiene en 1016 hPa.

Cómo sigue el día

Para el resto de la jornada, el pronóstico anticipa una mejora paulatina en las condiciones: hacia la tarde se espera un cielo algo nublado con una temperatura máxima que alcanzará los 23°C. Por la noche, el cielo se presentará parcialmente nublado con una mínima cercana a los 17°C.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que brinda un alivio en medio de un inicio marcado por la baja visibilidad.

Pronóstico extendido

De cara a los próximos días, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un clima que se mantendrá estable en “La Feliz”, con temperaturas en ascenso. Para el viernes se espera una máxima de 23°C, el sábado con 24° y con picos de hasta 26°C el domingo.

Sin embargo, el SMN anticipa el aumento de la inestabilidad para la madrugada y parte de la mañana del domingo: se esperan tormentas aisladas durante la madrugada y la mañana, con una probabilidad de precipitación de entre el 10% y el 40%. La temperatura mínima será de 17°C.

Hacia la tarde y noche del domingo, el tiempo mejorará con cielo mayormente nublado y baja probabilidad de lluvias (0-10%), mientras que la temperatura trepará hasta los 26°C. El viento será moderado, con intensidades de entre 13 y 22 km/h, predominando del noreste por la mañana y rotando al norte hacia la noche.