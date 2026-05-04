Disfrutá del sol: pronostican un alerta por tormentas para Mar del Plata

Viento fuerte, ascenso de temperatura y tormentas: así estará el clima en Mar del Plata. Foto: 0223.

Mar del Plata tendrá una semana en materia de clima, mayoritariamente templada, ventosa (cuándo no) y con un breve pero intenso período tormentoso.

Según indica el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes 4 de mayo, se espera una jornada ventosa desde la mañana, con ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h. El cielo se presentará mayormente nublado durante el día y parcialmente nublado por la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 8°C de mínima y los 20°C de máxima. No se esperan lluvias sobre la ciudad.

El martes 5 mostrará condiciones más estables: no se esperan fuertes ráfagas de viento ni lluvias. El cielo variará entre algo nublado y mayormente nublado a lo largo del día. La temperatura irá en ascenso, con una mínima cercana a los 14°C y una máxima que alcanzará los 20°C. El viento será leve, con intensidades que no superarán los 12 km/h.

Calor y tormentas en Mar del Plata

El pronóstico extendido prevé para el miércoles 6 un cambio en las condiciones climáticas para "La Feliz". Si bien la mañana se presentará mayormente nublada, hacia la tarde y la noche aumentará la inestabilidad y se prevé la llegada de tormentas.

Según el SMN, rige un alerta temprana para General Pueyrredon, la costa de Mar Chiquita y General Alvarado. Por la noche, el área será afectada por tormentas intensas, con valores de precipitación acumulada entre los 20 y 50 mm. No hay que descartar la caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que podrían superar los 60 km/h.

Asimismo, la temperatura se mantendrá templada, con valores entre los 16°C y los 24°C.