Disfrutá del sol: pronostican un alerta por tormentas para Mar del Plata
Los últimos reportes meteorológicos para los próximos días en la ciudad anticipan un desmejoramiento en las condiciones del tiempo. Enterate.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Mar del Plata tendrá una semana en materia de clima, mayoritariamente templada, ventosa (cuándo no) y con un breve pero intenso período tormentoso.
Según indica el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes 4 de mayo, se espera una jornada ventosa desde la mañana, con ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h. El cielo se presentará mayormente nublado durante el día y parcialmente nublado por la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 8°C de mínima y los 20°C de máxima. No se esperan lluvias sobre la ciudad.
El martes 5 mostrará condiciones más estables: no se esperan fuertes ráfagas de viento ni lluvias. El cielo variará entre algo nublado y mayormente nublado a lo largo del día. La temperatura irá en ascenso, con una mínima cercana a los 14°C y una máxima que alcanzará los 20°C. El viento será leve, con intensidades que no superarán los 12 km/h.
Calor y tormentas en Mar del Plata
El pronóstico extendido prevé para el miércoles 6 un cambio en las condiciones climáticas para "La Feliz". Si bien la mañana se presentará mayormente nublada, hacia la tarde y la noche aumentará la inestabilidad y se prevé la llegada de tormentas.
Según el SMN, rige un alerta temprana para General Pueyrredon, la costa de Mar Chiquita y General Alvarado. Por la noche, el área será afectada por tormentas intensas, con valores de precipitación acumulada entre los 20 y 50 mm. No hay que descartar la caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que podrían superar los 60 km/h.
Asimismo, la temperatura se mantendrá templada, con valores entre los 16°C y los 24°C.
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