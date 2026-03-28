Franco Colapinto manifestó su molestia luego de la clasificación del Gran Premio de Japón , donde admitió que el rendimiento de su equipo no alcanzó las expectativas. “ No estuvimos bien” , fueron sus palabras para describir la situación tras la sesión clasificatoria en la que terminó 15.

El piloto argentino, que compite en una de las categorías más exigentes del automovilismo mundial, dejó en claro que la jornada no era favorable y que deberá trabajar para mejorar el desempeño de cara a la carrera principal.​​​​​

Colapinto tuvo que sufrir muchísimo para avanzar a la Q2 , ya que en la primera tanda clasificatoria le alcanzó con lo justo gracias a su tiempo de 1:30,941.

Sin embargo, en la Q2 el argentino no pudo mejorar mucho su registro y se tuvo que conformar con el 15° puesto, por lo que en la carrera deberá protagonizar una du rísima remontada si quiere volver a sumar puntos, tal como ocurrió hace dos fines de semana en China.

Por otra parte, su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, se lució con una más que destacable séptima posición y expuso las falencias de Colapinto en las clasificaciones, que son su punto más negativo desde que subió a la Fórmula 1.

Antonelli consiguió la pole y se ilusiona con dar pelea