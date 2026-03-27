En el marco del Gran Premio de Japón en Suzuka, Franco Colapinto fue objeto de una investigación por parte de los comisarios de la FIA tras una maniobra controvertida durante la segunda sesión de entrenamientos libres. El piloto argentino de Alpine fue citado para declarar luego de que se detectó que zigzagueó delante de Max Verstappen, lo que derivó en una advertencia oficial. En la prueba finalizó 17º.

A los ocho minutos de iniciada la FP2, Colapinto circulaba delante mientras Verstappen se acercaba rápidamente. El argentino movió su monoplaza para calentar los neumáticos antes de la curva 130R, identificados como curva 15 por los comisarios, acción que generó dudas sobre una posible violación del artículo B4.1.1 del Reglamento Deportivo de la FIA.​​​​​

La audiencia se celebró a las 16:30 hora local con la presencia de Colapinto, representantes del equipo Alpine y Max Verstappen, quien informó su versión. Los comisarios analizaron videos, comunicaciones por radio e imágenes desde el interior del coche antes de dictar su resolución.

Finalmente, los examinadores concluyeron que Colapinto obstaculizó innecesariamente al piloto neerlandés y, por ello, le impusieron una sanción consistente en una advertencia durante esta sesión de entrenamientos libres. Se recordó además el derecho a recurrir la decisión según el artículo 15 del Código Deportivo de la FIA.

El propio Colapinto reconoció abiertamente que obstaculizó a su rival y explicó que dejó de zigzaguear para acelerar y apartarse, aunque la cercanía de Verstappen ya había complicado la vuelta rápida. Las comunicaciones del equipo Alpine y las imágenes facilitadas por la dirección de carrera respaldaron esta versión, según el dictamen de los comisarios.

En cuanto a los resultados de la sesión, Oscar Piastri lideró con un tiempo de 1m30.133, seguido por los Mercedes. Colapinto terminó en la posición 17, mientras que Checo Pérez quedó en el puesto 20 tras perder media hora en boxes por reparaciones en su monoplaza. Durante la primera parte de la práctica, Charles Leclerc fue el más rápido con neumáticos medios, seguido por Piastri, Russell, Antonelli y Hamilton.

Colapinto fue el único piloto latinoamericano en pista durante la sesión y llegó a ubicarse 14º con neumáticos duros. Por su parte, Pérez sufrió un toque con Alex Albon que limitó sus vueltas. Este incidente con Colapinto añade tensión al fin de semana y quedará registrado oficialmente para posibles acciones futuras de la FIA.