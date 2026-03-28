Te deja sin registro: el detalle que los inspectores no te perdonan en Mar del Plata

El despliegue de controles viales en los principales accesos de Mar del Plata tomó por sorpresa a cientos de conductores desprevenidos. Los inspectores municipales endurecieron los criterios de revisión y ya no aceptan el comprobante de turno como un permiso provisorio para circular libremente. La orden de las autoridades locales es aplicar la retención inmediata de la licencia de conducir si la oblea del parabrisas no coincide con el mes vigente. Este cambio en la tolerancia habitual generó un fuerte malestar en los retenes, donde las excusas mecánicas ya no tienen peso legal.

El punto crítico del operativo radica en la verificación del número de patente y su relación directa con el calendario de vencimientos de la provincia de Buenos Aires. Muchos propietarios locales confiaban en que mostrar el correo de confirmación de la planta bastaba para evitar la sanción económica y el acarreo. Sin embargo, el criterio que se aplica hoy es que el turno solo es válido si fue gestionado con anterioridad al vencimiento real. Si el inspector detecta que el trámite se inició fuera de término, el vehículo queda inmovilizado y el conductor debe abandonar el volante.

Los controles están presentes en todos los accesos.

Por qué la falta de previsión puede dejarte sin registro

La situación se vuelve dramática para quienes utilizan su vehículo para trabajar o para el traslado familiar durante el descanso del fin de semana. La multa por circular con la revisión vencida es una de las más costosas del esquema de tránsito y requiere incluso una comparecencia obligatoria ante el tribunal de faltas. Al no haber disponibilidad de turnos inmediatos en la zona, el infractor entra en un laberinto administrativo que puede durar varias semanas sin poder volver a manejar. El detalle que no perdonan es la falta de previsión, transformando un descuido en una pérdida total de la movilidad.

Para evitar este trago amargo, la recomendación de los especialistas es revisar la fecha grabada en el cristal antes de encender el motor. Los operativos de saturación son móviles y se ubican estratégicamente en puntos de alto flujo vehicular donde es casi imposible evitar el control de los agentes. Es preferible dejar el auto en el garaje o recurrir al transporte público antes que arriesgarse a volver a casa caminando y con un acta de infracción.