Franco Colapinto revoluciona Buenos Aires: así será la espectacular exhibición de Alpine en plena ciudad

El piloto argentino se prepara para un evento histórico en las calles porteñas, con un recorrido confirmado y miles de fanáticos como protagonistas.

La expectativa crece minuto a minuto en torno a Franco Colapinto, quien será el gran protagonista de una exhibición única junto a Alpine F1 Team en la Buenos Aires. El evento, previsto para el domingo 26 de abril, promete marcar un antes y un después para el automovilismo argentino, con un show callejero que ya empieza a tomar forma concreta.

Según se informó, el trazado comenzará sobre la calle Sarmiento, con un primer tramo de 400 metros hasta la Av. del Libertador. Desde allí, el monoplaza girará en el icónico Monumento a los Españoles para recorrer otros 750 metros hasta el final de Plaza Holanda. Luego, el regreso será por la mano opuesta de la misma avenida, repitiendo el giro en el monumento para retomar por Sarmiento y completar el circuito.

Toda la zona del Rosedal de Palermo será el epicentro de las actividades, con propuestas pensadas para el público y las marcas que acompañan al piloto. Se instalarán tribunas sobre el sector interno del recorrido, además de un Fan Zone y un área de boxes que tendrá capacidad para unas 20 mil personas, con entradas disponibles. En contraste, el lado opuesto de la avenida será de acceso libre para quienes quieran vivir el evento sin costo.

El evento cuenta con el impulso del Gobierno de la Ciudad y el respaldo de importantes patrocinadores vinculados a Colapinto, lo que refuerza la magnitud de la propuesta. Incluso, se evalúa una exhibición previa del auto en el Obelisco el sábado 25 de abril, aunque en ese caso sería sin la presencia del piloto argentino.

En lo deportivo, todavía resta la aprobación final de la escudería, pero hay un detalle clave: Colapinto no giraría con el monoplaza actual de Fórmula 1, sino con un modelo anterior adaptado con los colores y estética vigente del equipo. Aun así, el impacto visual y emocional está garantizado para los fanáticos.

Lo cierto es que, aunque aún falta la confirmación oficial, el evento ya genera una enorme ilusión. La posibilidad de ver a Colapinto acelerando en las calles porteñas, en un entorno urbano y rodeado de miles de argentinos, configura una escena pocas veces vista y que puede quedar grabada como uno de los grandes hitos recientes del deporte motor nacional.