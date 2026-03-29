Pelota parada querida: Alvarado sumó su primera victoria en el año

Luego de una semana complicada tras la derrota en la primera fecha del torneo ante Olimpo, Alvarado reaccionó en el José María Minella y le ganó 2-0 a Guillermo Brown de Puerto Madryn por la segunda fecha del Grupo D del Torneo Federal A.

El equipo de Pablo Martel arrancó con el pie derecho en encuentro ya que a los cuatro minutos de la primera parte estaba arriba ganando 1-0. Luego de una serie de rebotes en el área, la pelota le quedó a Santiago Gutíerrez en el sector izquierdo, tiró el centro al medio y llegó de atrás Facundo Centurión para estampar un gran cabezazo y poner al local arriba en el marcador.

El "Torito" no aflojó y presionó mucho a la defensa del visitante. A base de centros y de un equipo muy adelantado, el elenco marplatense consiguió un tiro de esquina en el sector derecho y ese mismo le dio el segundo tanto. Nuevamente Gutiérrez remató la pelota parada y la conectó Tomás Fernández en el segundo palo para poner el 2-0 en el marcador.

Con el correr de los minutos, el equipo de Martel aflojó un poco la presión pero aún así consiguió molestar a la defensa del conjunto de Puerto Madryn y en los píes de Miori tuvo la chance de sentenciar el resultado con el 3-0 definitivo.

Ya en la segunda parte, el ritmo se desmoronó claramente y esto le permitió a Alvarado jugar mucho más tranquilo. Martel aprovechó para darle descanso a algunos jugadores y mirar a otros que sumarón sus primeros minutos con la camiseta del "Torito".

Con este resultado, Alvarado sumó sus primeros tres puntos en el torneo y escaló al quinto lugar del grupo d. El próximo fin de semana los dirigidos por Pablo Martel visitarán a Sol de Mayo.

Fotos: Prensa Alvarado