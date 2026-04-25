El partido de Círculo en Bahía Blanca se pasó al lunes: los motivos

El Papero viene de caer como local ante Alvarado y tiene una parada difícil contra el mejor equipo de la zona.

Cambio de planes para Círculo. El sábado por la tarde, ya con la delegación arribando a Bahía Blanca, Olimpo le informó que debido a una alerta naranja que emitió el Servicio Meteorológico Nacional para el día domingo, la municipalidad decidió la suspensión de todas las actividades para la jornada y eso incluyó el choque que debían disputar por la sexta fecha del Torneo Federal A.

Las tormentas que dañaron a la ciudad el año pasado, llevan a que se tomen medidas preventivas como no pasa en otros lados y cortan por lo sano. Atentos a los fuertes vientos y la cantidad de agua que se espera, no tomaron riesgo y prefirieron suspender por anticipado.

En este caso, a Círculo no lo ayudó porque ya estaba en viaje y a pocos kilómetros del lugar de destino, los que obligó a reorganizar el cronograma de actividades. La primera decisión, fue quedarse alojados en Bahía y esperar el choque que tiene como nueva fecha el día lunes a las 15 en el "Roberto Carminatti".

