El partido de Círculo en Bahía Blanca se pasó al lunes: los motivos
Una alerta naranja del Servicio Meteorológico Nacional, derivó en la postergación del choque entre el "Papero" y Olimpo previsto para el domingo. La delegación ya estaba en el sur de la provincia.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Cambio de planes para Círculo. El sábado por la tarde, ya con la delegación arribando a Bahía Blanca, Olimpo le informó que debido a una alerta naranja que emitió el Servicio Meteorológico Nacional para el día domingo, la municipalidad decidió la suspensión de todas las actividades para la jornada y eso incluyó el choque que debían disputar por la sexta fecha del Torneo Federal A.
Las tormentas que dañaron a la ciudad el año pasado, llevan a que se tomen medidas preventivas como no pasa en otros lados y cortan por lo sano. Atentos a los fuertes vientos y la cantidad de agua que se espera, no tomaron riesgo y prefirieron suspender por anticipado.
En este caso, a Círculo no lo ayudó porque ya estaba en viaje y a pocos kilómetros del lugar de destino, los que obligó a reorganizar el cronograma de actividades. La primera decisión, fue quedarse alojados en Bahía y esperar el choque que tiene como nueva fecha el día lunes a las 15 en el "Roberto Carminatti".
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