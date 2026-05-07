El fallo del Consejo Federal: Alvarado perdió en Rawson y suspendieron por dos fechas al DT

Se terminó la espera y se confirmó lo que se imaginaba. Luego de que Fernando Marcos suspendiera el partido entre Germinal y Alvarado cuando restaban dos minutos para el final, por la pirotecnia que arrojaron desde las tribunas, el Tribunal de Disciplina del Consejo Federal dio a conocer el fallo y, lo más relevante, dio por finalizado el encuentro con el resultado de ese momento: 1-0 a favor del local.

Era demasiado poco el tiempo que restaba y eso hizo que no tenga muchas chances Alvarado de pelear otra cosa en el Consejo. De todas maneras, Germinal recibió una sanción económica y tendrá una multa de 100 entradas generales en las próximas tres fechas del Federal A.

En cuanto a las sanciones individuales, el técnico de Alvarado fue el que recibió el castigo más grande y fue suspendido por dos fechas, tras golpear a Ignacio Terán tras las finalización del partido. El capitán local deberá pagar una fecha, al igual que el delantero Federico Cárcamo (expulsado desde el banco de suplentes por protestar) y el defensor del "torito" Tomás Fernández, que sufrió la roja por una falta de último recurso.

De esta manera, el goleador de Alvarado en la temporada (2 goles), no podrá estar a disposición para el choque del domingo a las 15 en el "José María Minella" frente a Santamarina de Tandil, que tendrá en el banco un viejo conocido del club, Luis "Pity" Murúa.

