Rápido y furioso: Alvarado liquidó el partido en diez minutos y goleó a Santamarina en el Minella

El "Torito" goleó al conjunto tandilense y volvió al triunfo luego de la derrota en Rawson el fin de semana pasado.

El Alvarado de Pablo Martel tuvo un arranque furioso y le ganó 3-0 a Santamarina por la octava fecha del Torneo Federal A en el José María Minella, resultado que le permitió escalar al segundo lugar del grupo.

Alvarado arrancó el partido con todo. Rápidamente llegó por primera vez a los segundos del comienzo del encuentro y consiguió un tiro de esquina que ejecutó Gutiérrez y Mansilla la conectó de cabeza, la impactó y la pelota se metió en el primer palo para que el local se ponga 1-0 arriba.

Pero el local no aflojó ya que en la jugada siguiente una situación identica le dio el segundo tanto al "Torito". Nuevamente con un córner desde el sector derecho de Gutiérrez, la pelota cayó en el primer palo y Germán Cervera la conectó y la mandó a guardar para poner el 2-0.

Como si fuera poco, en la tercera jugada de peligro del equipo de Pablo Martel, llegó el tercer gol del partido a los 10 minutos. Desbordó Santiago Gutiérrez por el sector derecho, tiró el centro atrás y Cervera se la llevó puesta para poner el 3-0.

Alvarado con los tres tantos anotados en los primeros diez minutos del encuentro, igualó el récord que tenía Douglas Haig. El "Fogonero" anotó tres goles en los primeros 10 minutos ante Central Norte (Salta) el 12 de noviembre de 2023. Dicho encuentro finalizó 5-0.

Con el correr de los minutos el partido se hizo más parejo y Santamarina se acomodó en la cancha. Pese a esto Gutierrez tuvo dos contragolpes en sus pies pero no tuvo la presión necesaria para ampliar el marcador.

Mientras que el conjunto de Tandil tuvo una buena jugada en los últimos cinco minutos. Un remate desde afuera del área obligó a que Bilbao se luciera y mandara la pelota al tiro de esquina.

En la segunda parte ambos bajaron considerablemente la intesidad y se notó porque bajaron las situaciones de peligro en ambos arcos. El conjunto local tuvo dos situaciones importantes con Gutiérrez por el sector izquierdo pero en ambas se lució el arquero de la visita.

Luego Martel aprovechó para mover el banco y darle descanso a algunos de los jugadores que hicieron mucho desgaste físico ya que el resultado del partido lo permitió y el resultado terminó siendo el mismo con el que finalizó la primera mitad, un 3-0 que le permite ganar confianza para lo que viene.

Con este resultado, Alvarado se ubica en el segundo lugar por detrás de Olimpo con doce unidades, cinco abajo del conjunto bahiense que será su próximo rival. El fin de semana que viene el conjunto marplatense tendrá fecha libre y le tocará ante Olimpo probablemente el 24 de mayo en el José María Minella por el arranque de la segunda rueda del torneo.

Síntesis:

Alvarado: 1- Emanuel Bilbao, 6- Lucas Chiozza, 2 Facundo Centirión, 8- Matías Mansilla, 3- Matías Pérez; 10- Santiago Gutiérrez, 5- Tomás Federico, 4- Pablo Hofstetter, 7- Nahuel Speck; 11- Ariel Castellano, 9- Germán Cervera. DT: Pablo Martel.

Santamarina:

Goles: PT: 2' Mansilla, 3' Cervera, 9' Cervera

Árbitro: Fernando Rekers

Estadio: José María Minella