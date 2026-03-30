La Justicia suspendió artículos clave de la reforma laboral tras un planteo de la CGT

La CGT llevó su rechazo a la reforma laboral a las calles y judicializó parte de la ley, que ahora quedó suspendida de forma provisoria.

La Justicia laboral suspendió de manera provisoria más de 80 artículos de la reforma laboral tras una presentación realizada por la CGT, en un fallo que representa un revés para el gobierno nacional.

Según informó el cable de Noticias Argentinas, la decisión fue adoptada por el Juzgado Nacional del Trabajo N°63, a cargo del juez Raúl Ojeda, que hizo lugar a una medida cautelar impulsada por la central sindical.

La resolución frena la aplicación de una parte sustancial de la Ley de Modernización Laboral (27.802) hasta que se resuelva la cuestión de fondo sobre su constitucionalidad.

En su presentación, la CGT cuestionó distintos artículos de la norma al considerar que podrían afectar derechos laborales protegidos por la Constitución, entre ellos la libertad sindical, la negociación colectiva y el derecho de huelga.

La reforma laboral había sido aprobada en el Congreso, pero la Justicia frenó artículos clave tras un planteo sindical.

El fallo judicial consideró que, en esta etapa inicial, se encuentran acreditados los requisitos necesarios para dictar la cautelar, como la verosimilitud del derecho y el riesgo de un perjuicio inminente para los trabajadores.

Además, el juzgado reconoció la legitimidad de la CGT para impulsar este tipo de planteos en defensa de intereses colectivos y remarcó la necesidad de adoptar una decisión preventiva mientras se analiza el contenido de la ley.

La suspensión tiene carácter provisorio y se mantendrá vigente hasta que la Justicia se expida de manera definitiva sobre la validez de los artículos cuestionados.

El fallo se da en medio de un clima de fuerte tensión en torno a la reforma laboral, que fue impulsada por el Gobierno como parte de su programa de cambios económicos, pero que desde su tratamiento legislativo generó rechazo en sectores sindicales y de la oposición.