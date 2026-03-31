De no creer: arquero suplente fue expulsado… ¡y terminó a golpes en la tribuna!

El fútbol uruguayo vivió una jornada tan intensa como polémica en el Parque Palermo, donde Central Español derrotó 2-1 a Deportivo Maldonado por la novena fecha del Torneo Apertura 2026. Sin embargo, el resultado quedó completamente eclipsado por un escándalo protagonizado por el arquero suplente Emiliano Márquez, quien tras ser expulsado terminó enfrentándose a golpes con hinchas rivales.

El partido había sido parejo y cargado de emociones desde el arranque. El local se puso en ventaja a los 40 minutos del primer tiempo con un cabezazo de Ignacio Rodríguez, pero la respuesta fue inmediata: apenas un minuto más tarde, Renato César igualó el marcador para la visita, en un trámite que prometía ser vibrante hasta el final.

En el complemento, el encuentro mantuvo la intensidad y sumó polémicas. Central Español volvió a adelantarse gracias a un penal convertido por Raúl Tarragona, mientras que el arquero titular Rodolfo de Melo se convirtió en figura con intervenciones decisivas para sostener la ventaja. En el cierre, Deportivo Maldonado tuvo la gran chance de empatar, pero Maximiliano Noble falló un penal en el descuento.

Cuando todo parecía encaminado a un festejo tranquilo, llegó el momento que desató el caos. En tiempo añadido, el árbitro Kevin Fontes expulsó a Márquez por protestar desde el banco de suplentes. Lejos de calmarse, el arquero reaccionó con furia, intercambiando insultos con los hinchas rivales mientras se retiraba del campo.

La situación escaló a niveles impensados cuando el futbolista decidió abrir una reja de seguridad e ingresar directamente a la tribuna visitante. Allí fue a buscar a un simpatizante de Deportivo Maldonado y terminó protagonizando una pelea a golpes en medio de un clima completamente desbordado, obligando a detener el partido durante varios minutos.

Luego del encuentro, el arquero posteó un comunicado en redes pidiendo disculpas por lo ocurrido

Las imágenes del episodio se viralizaron rápidamente y generaron repudio en todo el ambiente del fútbol uruguayo. Más allá del escándalo, Central Español alcanzó los 14 puntos y se ubicó en la sexta posición, cortando además una racha de cinco partidos sin victorias. En la próxima fecha, el conjunto palermitano tendrá una parada brava cuando visite a Nacional en el Gran Parque Central.