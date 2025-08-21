Repudio, condena y se pasan la pelota de un lado al otro: los comunicados tras la barbarie de Avellaneda
Los diferentes entes dejaron pasar algunas horas e hicieron saber su opinión sobre lo vivido en el "Libertadores de América" con fuertes palabras de repudio.
21 de Agosto de 2025 14:15
Por Redacción 0223
PARA 0223
La Confederación Sudamericana de Fútbol emitió un nuevo comunicado y "repudió y condenó" enérgicamente los hechos vividos en Avellaneda en el encuentro entre Independiente y Universidad de Chile. También se expidió el "rojo", mientras que el Ministerio de Seguridad de la Nación responsabilizó a la provincia y el Ministro bonaerense salió a responder. Hasta Gianni Infantino, el presidente de FIFA, se expresó al respecto.
Temas
Lo más
leído
Te puede interesar