Repudio, condena y se pasan la pelota de un lado al otro: los comunicados tras la barbarie de Avellaneda

Los diferentes entes dejaron pasar algunas horas e hicieron saber su opinión sobre lo vivido en el "Libertadores de América" con fuertes palabras de repudio. 

En ninguna imagen se ven policías ni gente de seguridad privada en la tribuna de Universidad de Chile. Ni ante sus agresiones ni ante la respuesta salvaje de la barra de Independiente.

21 de Agosto de 2025 14:15

Por Redacción 0223

PARA 0223

La Confederación Sudamericana de Fútbol emitió un nuevo comunicado y "repudió y condenó" enérgicamente los hechos vividos en Avellaneda en el encuentro entre Independiente y Universidad de Chile. También se expidió el "rojo", mientras que el Ministerio de Seguridad de la Nación responsabilizó a la provincia y el Ministro bonaerense salió a responder. Hasta Gianni Infantino, el presidente de FIFA, se expresó al respecto.


 

