Repudio, condena y se pasan la pelota de un lado al otro: los comunicados tras la barbarie de Avellaneda

En ninguna imagen se ven policías ni gente de seguridad privada en la tribuna de Universidad de Chile. Ni ante sus agresiones ni ante la respuesta salvaje de la barra de Independiente.

La Confederación Sudamericana de Fútbol emitió un nuevo comunicado y "repudió y condenó" enérgicamente los hechos vividos en Avellaneda en el encuentro entre Independiente y Universidad de Chile. También se expidió el "rojo", mientras que el Ministerio de Seguridad de la Nación responsabilizó a la provincia y el Ministro bonaerense salió a responder. Hasta Gianni Infantino, el presidente de FIFA, se expresó al respecto.



