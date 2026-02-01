Brutal: le sacaron amarilla en un torneo de papi y "casi lo mata" al árbitro

“Se calentó porque ya tenía amarilla del primer tiempo”, explicaron testigos del terrible ataque que quedó registrados en las cámaras de la cancha. El resto de los que estaban en el papi quedaron entre atónitos, sorprendidos, aunque algunos siguieron caminando como si nada. Uno de ellos dio la explicación.

“Se quejó y le sacaron otra amarilla. Ya le había pegado a otro árbitro. Todos saben que es un calentón”, comentó uno de los presentes que pidió "que no lo dejen jugar más". En el video se ve cuando el árbitro le muestra la tarjeta y, sin mediar palabra, el agresor le pega una trompada que voltea al referee y un segundo golpe en el piso. Brutal.

"Casi lo mata. Menos mal que no pasó a mayores", dijo otro testigo del caso que tuvo lugar en la cancha ubicada en la avenida Constitución y Patagones. "No lo mató de pedo", agregó otros de los presentes.

La violencia en los torneos comerciales preocupa a los organizadores. Aunque la mayoría de las sanciones y prohibiciones de volver a competir corren en casi todos los campeonatos, discusiones verbales que suben de tono hasta el contacto físico se expanden entre jugadores sin antecedentes deportivos y encienden las alarmas.