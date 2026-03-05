“Es el segundo hundimiento del Repunte”: familiares rechazaron el fallo que confirmó el archivo de la causa

La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia confirmó el archivo de las actuaciones por el naufragio del Repunte

A casi nueve años del naufragio del buque pesquero Repunte que causó la muerte de 10 personas, la decisión de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia de confirmar el archivo de la causa volvió a golpear a las familias de las víctimas. En un duro comunicado difundido este miércoles, afirmaron que el fallo judicial representa “el segundo hundimiento del Repunte”.

Para los familiares de los diez tripulantes que murieron en la tragedia, la resolución significa el cierre definitivo de la posibilidad de que el caso llegue a un juicio oral y se determinen responsabilidades por lo ocurrido el 17 de junio de 2017. “Si ese día el mar se llevó la vida de nuestros hijos, padres y hermanos, hoy es el Poder Judicial el que intenta sepultar la verdad y la posibilidad de justicia”, señalaron.

El Repunte se hundió mientras navegaba frente a la costa patagónica con doce tripulantes a bordo. Dos lograron sobrevivir y diez trabajadores del mar murieron en el naufragio, considerado por las familias como la mayor tragedia de la historia de la pesca argentina.

Familiares anunciaron que acudirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Críticas al fallo

En el pronunciamiento público, los familiares expresaron “rechazo, dolor e indignación” por la resolución judicial y cuestionaron los argumentos utilizados por la Cámara para cerrar la causa.

Según explicaron, el fallo sostiene que el buque contaba con certificados de seguridad vigentes y que los empresarios actuaron dentro de un supuesto “riesgo permitido”. También aplica la figura jurídica conocida como “prohibición de regreso”, que -según interpretan- limita la responsabilidad de armadores e inspectores por lo que ocurre una vez que la embarcación zarpa.

Para los familiares, ese razonamiento prioriza los aspectos formales por sobre las condiciones reales en las que operaba el barco.

Según la Justicia, la tragedia únicamente se debió a factores climáticos o a decisiones tomadas en el momento por el capitán.

En ese sentido, sostuvieron que los certificados de seguridad se habrían obtenido con información incorrecta sobre la estabilidad del buque, entre ellas la supuesta presencia de aletas de balance que, según denuncian, no existían.

También cuestionaron que se hayan considerado irrelevantes las pericias técnicas realizadas por la Junta de Seguridad en el Transporte, que habían advertido sobre problemas estructurales y sobre la falta de aptitud del barco para la pesca de langostino.

Sin juicio oral

Las familias remarcaron que la confirmación del archivo impide que esas pruebas se discutan en un juicio oral y público. “Al negar el juicio oral, la Cámara impide que estar pruebas sean confrontadas y expuestas ante la sociedad”, apuntaron.

En el comunicado también criticaron que la resolución termine atribuyendo la tragedia únicamente a factores climáticos o a decisiones tomadas en el momento por el capitán, quien también murió en el hundimiento.

Desde su perspectiva, ese enfoque deja sin responsabilidades a quienes habilitaron la salida del buque en esas condiciones.

La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia confirmó el archivo de las actuaciones por el naufragio del Repunte

El caso llegará a instancias internacionales

Tras conocerse el fallo, los familiares adelantaron que llevarán el reclamo a organismos internacionales. Según informaron, impulsarán una presentación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el acompañamiento de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), al considerar que el Estado argentino no garantizó una investigación adecuada sobre la muerte de los diez trabajadores.

“Las familias del Repunte no bajamos los brazos. No buscamos venganza, solo exigimos justicia para que estos hechos no queden impunes y se puedan evitar en el futuro”, señalaron.