Jugó con Messi en la Selección Argentina, fue subcampeón de América y hoy anunció su retiro a los 32 años

Un ex jugador de la albiceleste anunció su retiro del fútbol profesional luego de su último paso por el Regional Amateur y dejó un emotivo mensaje.

El fútbol argentino recibió una noticia inesperada este domingo: José Luis Gómez, ex jugador de la Selección Argentina, anunció su retiro de la actividad profesional a los 32 años. El lateral derecho, que supo destacarse en Lanús y llegar al seleccionado nacional, confirmó la decisión tras su último paso por el Torneo Regional Amateur, cerrando así una carrera marcada por momentos de gloria y también por lesiones que condicionaron su futuro.

Formado en las inferiores de Racing, Gómez alcanzó su mejor nivel durante su etapa en Lanús, donde se consolidó como uno de los laterales más prometedores del país. Con el Granate logró tres títulos importantes y fue parte del equipo que alcanzó la final de la Copa Libertadores, consolidándose como una de las figuras de aquel ciclo histórico del club.

El gran rendimiento que mostró en Lanús le abrió las puertas de la Selección Argentina en 2017, cuando Jorge Sampaoli lo convocó para un amistoso frente a Brasil. Ese partido parecía marcar el inicio de una etapa importante en su carrera, pero poco tiempo después sufrió una dura rotura de meniscos en la rodilla que cambió su panorama deportivo.

Desde entonces, el lateral nunca volvió a recuperar plenamente el nivel que lo había llevado a la elite del fútbol argentino. A pesar de distintos intentos por relanzar su carrera, las lesiones y la irregularidad terminaron frenando su proyección, obligándolo a transitar los últimos años lejos de los primeros planos.

Más allá de ese duro golpe, Gómez también tuvo el orgullo de vestir la camiseta de la Selección Argentina en los Juegos Olímpicos de Río 2016, una experiencia que quedó entre los momentos más destacados de su trayectoria como profesional.

Al confirmar su retiro, el ex jugador dejó un mensaje cargado de emoción en sus redes sociales: “Las cosas no se dieron como uno esperaba, a poner el pecho en lo que viene. Gracias fútbol”, escribió, poniendo punto final a una historia que, aunque corta para lo que prometía, dejó su huella en el fútbol argentino.