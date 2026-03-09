Se expande un importante supermercado y crecen las expectativas de Comercio en Mar del Plata

A principios del 2025, desde la Municipalidad de General Pueyrredon se anunció el desembarco de Decathlon a la ciudad. Un año después, en diálogo con Extra FM 102.1, el secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica (SECZA) Guillermo Bianchi contó que novedades hay respecto a ese proyecto.

"La novedad es que no hay ninguna novedad. No sabemos qué pasará ahora, porque la llegada de Decathlon a Mar del Plata está asociada al tema Carrefour", expresó Bianchi y explicó: "En su momento, Carrefour había planteado ceder parte de su espacio en el hiper para que venga Decathlon".

Después comentó que abrió una tienda deportiva de esta firma en Vicente López, al lado de un Carrefour, "pero acá no hubo ninguna novedad de eso". "Veremos", expresó el secretario general.

Por otro lado, Bianchi confirmó la vuelta atrás en la venta de Carrefour. "No fueron aceptadas las tres propuestas que había, estaban muy por debajo de las expectativas de los accionistas, así que Carrefour retiró la propuesta de venta", contó.

Al mismo tiempo, cerró el diálogo con una buena noticia para las y los trabajadores marplatenses: "Dentro de las decisiones estratégicas de la empresa, van a abrir más tiendas Carrefour en toda la República Argentina".