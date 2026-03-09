Brutal choque y vuelco en Mar del Plata: no hubo heridos pero los autos quedaron destrozados

La mañana de lunes comenzó accidentada en Mar del Plata, con un fuerte choque entre dos autos en la esquina de 12 de Octubre y Galicia, que afortunadamente no hubo que lamentar heridos.

El siniestro vial ocurrió cerca de las 8 cuando por motivos que tratan de esclarecerse, chocaron un remise Renault Logan gris y un Peugeot 408 negro. Según testigos consultados por 0223, el Renault Logan circulaba por Galicia y al cruzar 12 de Octubre fue embestido por el Peugeot.

Como consecuencia del terrible impacto, el remis dio un vuelco y terminó sobre la vereda, con las dos ruedas de parte lateral del acompañante, en el aire. En tanto que el Peugeot quedó con todo su “trompa” destrozada y por el golpe, todos sus airbags se activaron, evitando mayores daños en su conductor.

A pesar del fortísimo choque, ni el remisero de 67 años –que venía sin pasaje- ni el conductor del auto particular de 30 años –que iba con una mujer- debieron ser hospitalizados pero si sufrieron algunas contusiones.