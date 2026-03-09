SUPLEMENTOS
INSTITUCIONAL

Tránsito

Brutal choque y vuelco en Mar del Plata: no hubo heridos pero los autos quedaron destrozados

Ocurrió este lunes. En el siniestro intervinieron un remise, que terminó volcado sobre la vereda y un auto particular. Ambos vehículos sufrieron severos daños.

Dos autos protagonizaron un brutal choque y vuelco en Mar del Plata.

9 de Marzo de 2026 09:21

Por Redacción 0223

PARA 0223

La mañana de lunes comenzó accidentada en Mar del Plata, con un fuerte choque entre dos autos en la esquina de 12 de Octubre y Galicia, que afortunadamente no hubo que lamentar heridos.

El siniestro vial ocurrió cerca de las 8 cuando por motivos que tratan de esclarecerse, chocaron un remise Renault Logan gris y un Peugeot 408 negro. Según testigos consultados por 0223, el Renault Logan circulaba por Galicia y al cruzar 12 de Octubre fue embestido por el Peugeot.

Como consecuencia del terrible impacto, el remis dio un vuelco y terminó sobre la vereda, con las dos ruedas de parte lateral del acompañante, en el aire. En tanto que el Peugeot quedó con todo su “trompa” destrozada y por el golpe, todos sus airbags se activaron, evitando mayores daños en su conductor.

A pesar del fortísimo choque, ni el remisero de 67 años –que venía sin pasaje- ni el conductor del auto particular de 30 años –que iba con una mujer-  debieron ser hospitalizados pero si sufrieron algunas contusiones.

 

 

Leé también

Temas

Lo más

leído

Te puede interesar