El boom tecnológico de Mar del Plata: más de 12 mil empleos y nuevos proyectos audiovisuales

La industria tecnológica continúa creciendo con un fuerte impulso vinculado a la economía del conocimiento. Actualmente, el sector tecnológico genera "más de 10 mil puestos de trabajo solo en el área de TIC, lo que eleva la cifra a más de 12 mil empleos si se considera el conjunto de la industria del conocimiento", señaló Walter Gregoracci, Director de Economía del Conocimiento, en diálogo con Extra 102.1, la radio de 0223.

De modo que se trata de una actividad muy dinámica y en constante expansión, que avanza al ritmo de la propia evolución tecnológica. "Los emprendimientos que surgen en este sector suelen desarrollarse con mayor rapidez que aquellos vinculados a la economía tradicional, lo que favorece su crecimiento y consolidación", remarcó.

En relación con el rol del Municipio en el fortalecimiento de las PyMES, Gregoracci explicó que el acompañamiento incluye "la creación de infraestructura y la generación de espacios para que las empresas se radiquen y puedan reconvertir determinadas zonas de la ciudad. Esto no se limita únicamente al distrito tecnológico, sino que apunta a consolidar un área de la ciudad destinada a concentrar y potenciar las industrias del conocimiento".

En ese sentido, cuando se habla de polo tecnológico se hace referencia al conjunto del desarrollo tecnológico que tiene lugar en Mar del Plata, más allá de una ubicación específica. "La ciudad viene creciendo sostenidamente desde hace varios años y actualmente ocupa el tercer lugar como polo tecnológico más importante de Argentina, detrás de la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba", aseguró.

Una de las particularidades de esta industria es su baja visibilidad física. "Muchas empresas desarrollan productos o servicios de alcance internacional desde oficinas que no necesariamente tienen una gran exposición pública. Por eso, uno de los objetivos del distrito tecnológico es generar sinergias entre las compañías, promover su radicación en una misma zona geográfica y, al mismo tiempo, darle mayor visibilidad al sector", argumentó.

La Mar del Plata del cine

Por otro lado, la industria audiovisual también muestra un crecimiento muy interesante en la ciudad. "Desde 2019 se trabaja para generar las condiciones necesarias que permitan atraer productoras y proyectos audiovisuales a Mar del Plata. Entre las medidas implementadas se encuentra la creación de una ventanilla única para gestionar permisos de uso del espacio público, además de acciones de difusión y la simplificación de trámites para facilitar el trabajo de quienes eligen filmar en la ciudad", evidenció.

En paralelo, también se impulsa el desarrollo del talento local, para ello se lleva adelante "un programa de incubación de proyectos audiovisuales que ya lleva seis años de funcionamiento y ha acompañado a 47 iniciativas. Muchos de estos proyectos han tenido recorridos destacados, con premios internacionales y posibilidades concretas de acceder a financiamiento para su producción".

Esto se complementa capacitaciones orientadas a fortalecer el talento local, "con el objetivo de que las productoras que lleguen a la ciudad encuentren profesionales capacitados y no necesiten trasladar grandes equipos desde otras regiones", agregó.

Durante el año también se organizan eventos, talleres y presentaciones vinculadas a la economía del conocimiento. En conjunto con el Municipio, se trabajó en la elaboración de un plan estratégico para posicionar a Mar del Plata como ciudad del conocimiento, lo que permite consensuar y coordinar las acciones que se desarrollan a lo largo del año.

El rol de la Inteligencia Artificial

Uno de los ejes recientes de trabajo fue la inteligencia artificial con una jornada dedicada en la que participaron más de 600 personas, donde se abordó cómo impacta la IA en distintas actividades y de qué manera puede utilizarse como herramienta para mejorar la eficiencia en diversas profesiones y sectores productivos.

Frente a la inquietud frecuente sobre si la inteligencia artificial reemplazará empleos, Gregoracci señaló que, en realidad, quienes no incorporen estas herramientas podrían quedar en desventaja frente a quienes sí sepan utilizarlas. Por eso, "una de las líneas de trabajo es incentivar a las personas a familiarizarse con las herramientas gratuitas disponibles, comprender sus posibilidades y comenzar a incorporarlas en su actividad cotidiana".

En este contexto, también aparecen nuevos desafíos para el desarrollo de la economía del conocimiento, un sector que evoluciona de manera permanente y cada vez presenta mayores oportunidades.

En esa línea se lanzó una nueva convocatoria de MDP Innova, el laboratorio de aceleración de proyectos tecnológicos." La inscripción estará abierta hasta el 22 de marzo y está dirigida a emprendedores locales con proyectos tecnológicos emergentes", comentó.

La iniciativa está orientada "a equipos pequeños de profesionales técnicos que ya cuentan con productos o servicios en el mercado desde hace al menos un año. El objetivo es acompañarlos en su proceso de crecimiento para que puedan consolidarse como empresas sustentables", informó.

"El programa brinda herramientas para formalizar emprendimientos, gestionar equipos de trabajo, desarrollar planes de negocio y superar las barreras que muchas veces dificultan el crecimiento de los proyectos tecnológicos. De esta manera, se busca fortalecer el ecosistema emprendedor local y potenciar el desarrollo de nuevas empresas en la ciudad", concluyó.