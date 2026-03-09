Misterio por la desaparición de un hombre: "Nunca se ausentó ni solía viajar"

Guillermo Rodríguez tiene una moto y solía salir a andar con ella. Fue visto por última vez el sábado.

"Lo único que sabemos es que el sábado 23.30 salió de la casa con a moto. De ahí, no se supo más nada", le dijo a 0223 la cuñada de Guillermo. Ese es el último dato que tiene la familia sobre su paradero. La búsqueda sigue y cada vez con mayor angustia y preocupación.

Guillermo Rodríguez partió del barrio San Antonio y, desde entonces, su celular está apagado. "No toma medicación ni solía viajar", aseguró su pareja. Por tal motivo, la confusión y desorientación por el caso. ¿Fue una decisión propia de Guillermo o le pasó algo?

Otra integrante de la familia le comentó a este medio que "tenía cuadros de depresión". Sin embargo, nadie creía que al subirse a su moto iba a terminar desaparecido. "Anda en una moto 110 roja y gris", aportaron sus parientes.

Para comunicarse, por cualquier novedad, dejaron dos números de celular para contactarse: al 2235113978 (teléfono de Rosa) y al 22356834101 (Enrique).