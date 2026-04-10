Fue de visita a la cárcel y quiso ingresar droga entre sus prendas

Una mujer de 51 años que el viernes al mediodía intentó ingresar marihuana entre sus prendas al complejo penitenciario de Batán fue aprehendida tras el aviso que dio personal del Servicio Penitenciario Bonaerense.

Tras el alerta que dieron a la comisaría octava se secuestró varios envoltorios de marihuana que tenía escondidos entre sus prendas de acuerdo a lo que confirmó el test orientativo.

Una vez labradas las actuaciones de rigor en la dependencia, la fiscal de Flagrancia Daniela Ledesma dispuso la notificación de causa por el delito de intento de suministro de estupefacientes agravado y su posterior libertad..