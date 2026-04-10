Fue de visita a la cárcel y quiso ingresar droga entre sus prendas
Escondió marihuana fraccionada entre la ropa. Se le formó una causa por intento de suministro de estupefacientes.
10 de Abril de 2026 14:16
Por Redacción 0223
PARA 0223
Una mujer de 51 años que el viernes al mediodía intentó ingresar marihuana entre sus prendas al complejo penitenciario de Batán fue aprehendida tras el aviso que dio personal del Servicio Penitenciario Bonaerense.
Tras el alerta que dieron a la comisaría octava se secuestró varios envoltorios de marihuana que tenía escondidos entre sus prendas de acuerdo a lo que confirmó el test orientativo.
Una vez labradas las actuaciones de rigor en la dependencia, la fiscal de Flagrancia Daniela Ledesma dispuso la notificación de causa por el delito de intento de suministro de estupefacientes agravado y su posterior libertad..
Temas
Lo más
leído
Te puede interesar