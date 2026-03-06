Casi 20 millones de pesos, cocaína y armas secuestradas: cayó una banda en Mar del Plata

En la jornada del jueves, dos allanamientos terminaron con el secuestro de la suma de dinero, armas y drogas. En uno de ellos detuvieron a dos hermanos y en el otro, a un hombre.

El personal de la Prefectura Naval Argentina (PNA) desplegó en las últimas horas distintas acciones contra el narcotráfico en Mar del Plata. Los efectivos de la dependencia local concretaron un allanamiento en un domicilio de la zona del barrio Villa Lourdes, ordenado por el Juzgado de Garantías Nº 1 de Mar del Plata, a cargo del Dr. Santiago Inchausti, en el marco de una causa iniciada de oficio por la propia Prefectura, bajo los lineamientos del nuevo Código Procesal Penal de la Nación.

Durante el procedimiento, se secuestraron más de 16 millones de pesos en efectivo, cocaína, plantines de cannabis, dos armas de fuego cortas y municiones. Además, se incautó un automóvil y otros elementos de interés para la causa, como teléfonos celulares, balanzas de precisión, una máquina de contar billetes y documentación.

En este marco, el Ministerio Público Fiscal dispuso la detención, en carácter de incomunicados, de dos hombres que se encontraban en la vivienda, quienes tras ser identificados resultaron ser hermanos, mayores de edad.

Allanamiento en Villa Lourdes con dos hermanos detenidos.

Por otro lado, en el barrio Sarmiento, Personal del Operativo de Seguridad Mar del Plata (OSMP) de la PNA detectó una plantación de cannabis en el patio de una vivienda, por lo que se identificó a su propietario y se secuestraron más de diez kilos de plantas de cannabis.

El hallazgo se dio cuando efectivos del OSMP realizaban una recorrida de rutina en la zona de las calles Victoriano Montes y 3 de Febrero donde observaron las plantas en el patio de una casa. Inmediatamente se procedió a identificar al propietario del inmueble, quien resultó ser un hombre de 45 años, que fue aprehendido por poseer en el patio de su vivienda cuatro plantas de aproximadamente tres metros de alto, a las cuales se les realizó un test orientativo de campo que arrojó resultado positivo para marihuana.

El efectivo con las plantas de marihuana.

En el hecho intervino la Fiscalía Única de Estupefacientes, a cargo de la Dra. Daniela Ledesma, quien, interiorizada de los pormenores del caso, ordenó el secuestro de las plantas e iniciar actuaciones por averiguaciones de infracción a la ley 23.737, normativa que establece y reprime las diferentes etapas del tráfico de estupefacientes.