Choque, vuelco y muerte: la víctima quedó atrapada en el auto

Un hombre de 32 años falleció en las últimas horas en Mar del Plata tras un trágico siniestro vial ocurrido en la intersección de Diagonal Gascón y Sicilia. La camioneta en la que circulaba impactó contra un paredón.

Según adelantaron fuentes oficiales a 0223, los propios vecinos llamaron al 911 para advertir sobre el choque, señalando además que un sector del vehículo se encontraba en llamas (debido a una falla en el motor) y que el conductor había quedado atrapado en su interior, lo que desesperó a todos.

Al lugar acudieron efectivos policiales, una ambulancia del SAME, dotaciones de Bomberos y un equipo de rescate de Defensa Civil. Entre todos, lograron extraer el cuerpo de la víctima del rodado y le iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) pero finalmente falleció en el lugar como consecuencia de las graves heridas sufridas.

Si bien aún restan los peritajes finales, trascendió que el sujeto circulaba por Diagonal Gascón en sentido hacia Mario Bravo; antes de cruzar calle Sicilia ya se había subido a la vereda, impactó contra un terraplén y saltó, cruzó la calle, golpeó contra el cordón de la vereda, y se incrustó violentamente en el paredón de la casa de la esquina.