Más de 360 mil marplatenses los usan todos los días y se discute una nueva regulación clave

Más de 360 mil marplatenses utilizan ascensores a diario, en uno de los sistemas de transporte más usados de la ciudad.

Tal vez muchos no lo perciban de esa manera, pero los ascensores son, en definitiva, un medio de transporte. El segundo más utilizado en Mar del Plata, según estimaciones, donde más de 360 mil personas los usan a diario, con alrededor de 2 millones de viajes por día. Las cifras incluso podrían ser mayores, ya que se trata de proyecciones de años atrás, previas al crecimiento inmobiliario sostenido de los últimos tiempos.

En ese contexto, el Concejo Deliberante reactivó este miércoles el debate sobre una nueva normativa, con dos insumos sobre la mesa. Por un lado, un proyecto del Ejecutivo presentado este año para introducir cambios a la Ordenanza 16.589, que desde 2004 regula el funcionamiento de ascensores y montacargas. Por otro, una propuesta de la Cámara de Ascensores presentada el año pasado, orientada a modificar la Ordenanza 22.663 de 2016, que complementó a la anterior.

Más de 360 mil marplatenses utilizan ascensores a diario, en uno de los sistemas de transporte más usados de la ciudad.

La situación, además, está directamente atravesada por la crisis económica. La normativa había fijado un plazo de ocho años para que todas las unidades se adecuaran tecnológicamente, modernizando los sistemas de maniobra para mejorar la seguridad en el transporte vertical. Ese plazo venció en 2024, pero fue prorrogado por dos años, hasta abril de 2026. Actualmente, alrededor del 40% de los propietarios aún no realizó la adaptación, en muchos casos por motivos económicos.

Así, el miércoles la Comisión de Obras, presidida por Fernando Muro (Pro), recibió a representantes del sector como Paula Palópoli y Carlos Filippini, de la Cámara de Ascensores, y a Leandro Púa y Raúl Dematteis, del Departamento de Control de Obras de Gas y Electromecánicas, dependiente de la Secretaría de Obras, Seguridad y Planeamiento Urbano.

La comisión de Obras recibió a representantes del sector y funcionarios para analizar cambios en la regulación de ascensores.

Cruces técnicos y diferencias

Durante el tratamiento en comisión participaron representantes de la Cámara de Ascensores y del área municipal de control, entre quienes surgieron diferencias sobre algunos aspectos técnicos del proyecto.

Uno de los puntos en debate es la frecuencia de las inspecciones: mientras el Ejecutivo propone que pasen a realizarse cada tres meses, desde el sector advierten que, con los avances tecnológicos, debería evaluarse incluso reducir esa periodicidad.

Además, desde la Cámara plantearon la necesidad de esperar la publicación de una nueva norma ISO internacional, prevista para este mes, que unificará criterios a nivel global, con el objetivo de evitar que la ordenanza quede desactualizada en el corto plazo.

Fernando Muro presidió la comisión de Obras donde se retomó el debate por la nueva ordenanza de ascensores.

Tecnología y actualización normativa

El proyecto oficial apunta a incorporar los cambios tecnológicos que se dieron en los últimos años, especialmente en sistemas que ya no requieren sala de máquinas, sin que eso implique afectar los estándares de seguridad.

En ese sentido, desde el gobierno sostienen que la iniciativa busca compatibilizar esos avances con un marco regulatorio claro y controlable, además de brindar previsibilidad tanto a profesionales como a empresas del sector.

El debate incluyó la participación de técnicos y especialistas, con diferencias sobre aspectos clave del proyecto.

¿Cuántos son necesarios por edificio?

El debate también dejó planteos que exceden lo estrictamente técnico. Desde el ámbito municipal, el personal especializado advirtió que en algunos casos se están aprobando edificios con un solo ascensor, cuando por sus características deberían contar con más de uno para garantizar condiciones de accesibilidad, por ejemplo ante fallas del sistema.

Tras el debate en comisión, ambos expedientes quedaron en estudio, a la espera de modificaciones.