Allanan dos viviendas por distribución de pornografía infantil

La tarea de la Unidad Fiscal de Intervención Temprana de Violencia en la Familia y de Género a partir de las alertas internacionales recibidas el mes de marzo permitieron allanaron dos viviendas en los barrios José Hernández y Belisario Roldán desde los que se compartieron archivos con representaciones de imágenes de explotación sexual infantil.

La primera de las medidas en la investigación a cargo de la fiscal Graciela Trill y el auxiliar letrado Emiliano Fortunato se llevó a delante en una vivienda en las inmediaciones de las calles 12 de octubre y Ciudad de Bragado donde secuestraron varios dispositivos electrónicos para peritar e informaron a un hombre de 42 años de la formación de causa en su contra.

Intervino la DUOF de la Policía Federal.

En su pedido al Juzgado de Garantías N°4 para realizar la medida, los investigadores señalaron que, a través de la red Facebook, existió un intercambio de dos archivos en marzo de 2025 entre el imputado y un contacto en México que contenían representaciones de menores de 13 años dedicados a actividades sexuales explícitas.

El segundo de los domicilios allanados por personal de la División Unidades Operativas (DUOF) de la Policía Federal está en cercanías de las calles Castelli y Rauch bis. En ese caso se compartió un único archivo a través de la aplicación Discord en formato video con material de abuso sexual infantil: era un sujeto del sexo masculino introduciendo sus dedos en la vagina de una bebé.

A partir del aviso que dio el National Center for Missing & Exploited Children, se pudo establecer la dirección IP utilizada para subir ese material a mediados de julio del año pasado y avanzar con la identificación del lugar.

El material secuestrado en ambas viviendas será analizado y luego ambos imputados serán convocados para prestar declaración en la fiscalía temática.