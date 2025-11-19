Tres casos en un día: allanan otra vivienda por compartir material de abuso sexual infantil

Otra causa judicial en trámite en la Unidad Fiscal de Intervención Temprana de Violencia en la Familia y de Género derivó en otro allanamiento por parte de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Mar del Plata de la Policía Federal Argentina: en una casa del barrio Libertad imputaron al acusado de 40 años y secuestraron un celular para confirmar la existencia de pornografía infantil.

La medida efectivizada en una vivienda de la calle Pedro Zanni es la tercera en menos de veinticuatro horas realizado por la fuerza federal en el marco de investigaciones por tenencia y distribución de material de pornografía infantil.

Celular secuestrado.

La pesquisa se inició semanas atrás cuando desde la fiscalía a cargo de Graciela Trill se encomendó la realización de tareas investigativas tras detectar posibles delitos de índole sexual vinculados a la tenencia y distribución de material pornográfico, en los que se verían involucrados menores de edad.

En ese contexto los efectivos federales llevaron a cabo vigilancias estáticas y dinámicas, además de un exhaustivo relevamiento de redes y plataformas de acceso público. Con el material probatorio reunido, la Fiscalía solicitó al Juzgado de Garantías de turno la orden de allanamiento que se concretó con resultado positivo.

Durante el procedimiento se secuestró el teléfono celular del investigado, quien fue notificado de la formación de una causa por tenencia de pornografía infantil. Por el momento no se tomó ninguna medida restrictiva de la libertad en su contra.