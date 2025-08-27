Compartió pornografía infantil por Instagram y le allanaron la casa

Una nueva alarma del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados que llegó a la Argentina por la difusión de pornografía infantil terminó con un allanamiento de la Policía Federal en el barrio Bernardino Rivadavia donde secuestraron un par de celulares y notificaron a un joven de la formación de una causa penal.

Fue tras la tarea del auxiliar letrado Emiliano Fortunato que la fiscal Graciela Trill solicitó el registro domiciliario de una vivienda ubicada en inmediaciones de las calles Laprida y Francia para secuestrar todo equipo electrónico que permita el intercambio y almacenamiento de imágenes digitales.

Las compartió vía Instagram en su celular.

Las fuentes consultadas por 0223 confirmaron que a mediados del año pasado y a través de la aplicación Instagram, un sujeto divulgó tres archivos en formato de video con representaciones de menores de 13 años dedicados a actividades sexuales explícitas.

Sin perjuicio de la calificación legal que se establezca con el avance de la investigación, por el momento la causa fue calificada como distribución de representaciones de explotación sexual infantil agravada por poseer las víctimas menos de 13 años.

En el operativo a cargo de la División Unidad Operativa Federal Mar del Plata de la Policía Federal Argentina se secuestraron dos celulares que serán peritados los próximos días. El joven fue notificado de la causa a cargo de la Unidad Funcional de Intervención Temprana de Violencia en la Familia y de Género, pero no se tomó ninguna medida restrictiva de la libertad.