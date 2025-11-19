No declaró el hombre que decía que su morbo era tener hijos para abusarlos y compartía pornografía infantil

El hombre de 35 años al que allanaron tres veces en un año y medio por compartir material de abuso infantil se negó a declarar este miércoles en Tribunales y seguirá detenido en el complejo penitenciario de Batán mientras avanza la investigación.

Fuentes judiciales confirmaron a 0223 que el imputado se entrevistó con miembros de la defensa oficial, escuchó la imputación en su contra por parte de la fiscal Graciela Trill y no quiso dar su versión de los hechos.

Elementos secuestrados.

Tal como adelantó este medio, el sujeto fue detenido el martes en su casa del barrio Estrada en el marco de una detallada investigación que llevó adelante la Unidad Funcional de Intervención Temprana en la Violencia en la Familia y de Género por el delito de distribución de representación de menores de 18 años dedicados a actividades sexuales.

En julio del año pasado se estableció que el imputado compartió archivos de videos donde se representa el abuso sexual sufrido por una niña menor de 13 años por parte de un adulto a través de la aplicación KIKI. En febrero de este año allanaron la vivienda en cuestión y secuestraron un celular con trece archivos de imagen y uno de video con menores de 18 años dedicados a actividades explícitas o exhibiendo sus genitales a víctimas menores de 13 años.

En el marco de las tareas que llevó adelante el auxiliar letrado Emiliano Fortunato, se estableció que en junio de este año el imputado a través del chat de la red social Instagram volvió a compartir un archivo de video donde se representa el abuso sexual sufrido por una niña menor de 13 años parte de un adulto.

Intervino personal de la Policía Federal.

Además de ese material, también se halló una conversación en la aplicación Zangi entre el imputado y una presunta femenina en el que ambos cuentan que entre sus morbos y fantasías se encuentra la idea de “tener hijos para poder abusar sexualmente de ellos”.

El pedido de detención avalado por la Justicia de Garantías se requirió en base a la calificación legal asignada, cuya pena inicia en los cuatro años de prisión, en la reiteración delictiva demostrada por el causante, lo que deviene en una peligrosidad en su accionar, teniendo en cuenta sus referencias en las conversaciones detectadas en el marco de la pericia UFED.