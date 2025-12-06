A través de Google Photos transmitía videos con contenido sexual de menores

Los dispositivos incautados por la policía en Tandil en el marco de una sensible causa de distribución de contenido sexual.

En la ciudad de Tandil personal de investigaciones de la policía bonaerense realizó un allanamiento en el marco de una causa en la que se investiga la distribución de contenido sexual protagonizado por menores de edad. El operativo se realizó en una vivienda de calle Caseros al 1700 de la ciudad serrana, donde los efectivos hallaron material vinculado al ilícito.

La intervención en el citado inmueble fue avalada por la UFI N°22 del departamento judicial de Azul, a cargo del fiscal Norberto Peiretti, y del Juzgado de Garantías N°1 de Tandil, bajo responsabilidad de José Moragas. Desde el Ministerio Público Fiscal calificaron el caso bajo la carátula de tenencia de representaciones sexuales de menores de 18 años con fines de distribución o comercialización.

En consecuencia del procedimiento, se logró dar con diversos elementos de interés para la investigación, inciada a partir de dos reportes tras los que se había detectado que un usuario había transmitido videos de índole sexual con menores involucrados a través de la plataforma de Google Photos.

Los peritajes permitieron que la subdelegación de la DDI de Tandil identificara a un hombre mayor de edad como el responsable de esas transmisiones.

A partir del allanamiento, los investigadores continuarán ahora con las tareas del análisis del material incautado a fin de proceder con las actuaciones judiciales correspondientes. Ante la delicada y sensible situación del caso, la identidad del acusado permanece bajo estricta reserva.