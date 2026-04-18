Camuzzi planea cerrar todos sus centros de atención al público y ya comenzó en Mar Chiquita

Desde la compañía aseguran que el 98% de los trámites se realizan de manera online.

Debido a una justificación poco convincente, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas (Stigas), Ezequiel Serra, advirtió que Camuzzi planea cerrar todas sus oficinas físicas, incluyendo la de Mar del Plata, lo que generó desconcierto y preocupación en cientos de trabajadores.

Así lo informó en diálogo con Extra, la radio de 0223, al sostener que si bien todavía no existe una "comunicación formal", la empresa "está ideando un plan de cierre de todos los centros de atención al público del país donde actualmente brinda el servicio, lo que es un problema porque esto lo hacen con aval del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), que controla y regula las distribuidoras de gas".

Por qué cierran las oficinas

En cuanto a esa decisión del cierre masivo de los centros de atención al público, señaló que la primera etapa se llevará adelante en "localidades más chicas", como Coronel Vidal y Lavalle, donde ya inició el plan, y aseguró que la justificación de la compañía es que "el 98% de los trámites se realizan de manera digital".

No obstante, en el sindicato creen que "ese número es un poco mentiroso" porque observan a "gente mayor que va a tocar el timbre o golpear la puerta para ser atendida por una persona física, que pueda hablar y saber por qué le vino mucho en la factura o ese tipo de situaciones".

En Mar del Plata, la sede de Camuzzi se encuentra ubicada en Chile al 3991.

También en Mar del Plata

"Cuando hablamos de cerrar todas está incluida la de Mar del Plata, que es una oficina que abre y tiene atención todos los días. Esta es la idea desde un inicio, sobre todo después de la pandemia, y se va profundizando. Entonces, buscamos que haya un cierto control desde la provincia Buenos Aires porque hay el Enargas avala y permite este tipo de decisiones", manifestó Serra.

A pesar de que no emitieron un comunicado oficial, la empresa notificó que los puestos de trabajo se iban a sostener y que los empleados serían trasladados a otros sectores. Esta medida será de forma "paulatina", por pedido del Enargas, y significa "el cierre de 42 centros de atención de localidades más pequeñas" y que dejará de existir ese servicio, en un principio, en el partido de Mar Chiquita, de acuerdo a su testimonio.

Proyectos para extender la red de gas

Por otro lado, se refirió a dos proyectos de ley que impulsan a través del Ministerio de Trabajo bonaerense, a cargo de Walter Correa, mediante los cuales buscan expandir la red de gas y llevar infraestructura a zonas donde aún no llega, principalmente en la Costa Atlántica y el interior de la provincia de Buenos Aires, según detalló.

Los puestos de trabajo se sostendrían y los empleados serían trasladados a otras áreas.

En este sentido, puntualizó que existe un artículo que habla de la Costa Atlántica, debido a que insisten en la problemática del "déficit de energía, como sucedió el año pasado cuando Mar del Plata se quedó sin gas", y la idea es que "no vuelva a suceder", por lo que la intención es "desarrollar otras industrias en base al gas".

"La energía no es solo un servicio, sino que es una herramienta de desarrollo, y estos proyectos apuntan a generar nuevo trabajo genuino, mejorar el servicio y darle un futuro a nuestra región, en la que venimos de algunas situaciones que llaman la atención", expresó el referente gremial, quien a su vez aseguró que numerosos usuarios han dejado de utilizar el servicio "por el control y los precios altos", y explicó que "frente a una cuestión de seguridad, Camuzzi retira el medidor y la reconexión es costosa".

Para el secretario general, las dos iniciativas presentadas "son muy importantes para la región porque una controla y audita a las contratistas, subdistribuidoras y cooperativas de la región, y la otra crea nuevos puestos de trabajo ya que fomenta la expansión de redes ramales y gasoductos, provocando un alcance mayor a usuarios residenciales, que se pueda generar industria y, por ende, que haya gas para abastecerla".