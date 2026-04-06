Entre olas y cañas, $2 millones esperan al mejor pescador de un concurso histórico

Miles de pescadores se convocarán frente al Mar Argentino en el mes de abril.

Cañas en mano, la mirada puesta en el mar y la ilusión intacta. Así se vivirá una nueva edición del concurso que organiza el Club de Pesca, Caza y Naútica de Villa Gesell, una cita que cada año reúne a pescadores de distintos rincones del país y que repartirá grandes cantidades de sumas de dinero.

La jornada deportiva tendrá lugar el domingo 19 de abril, de 10 a 15, en las playas del sur de la ciudad, donde el sonido del viento y el vaivén de las olas marcarán el ritmo de la competencia. Entre los Paseos 142 y 158 se desplegará el escenario principal, con un sector especial destinado a los lanzamientos en modalidad péndulo.

El atractivo no será solo deportivo: habrá un premio de 2 millones de pesos para quien obtenga la pieza de mayor peso, además de reconocimientos en distintas categorías como damas, cadetes y socios.

Habrá premios hasta el décimo puesto y la inscripción tiene un valor de 50 mil pesos hasta el 11 de abril, mientras que quienes se registren con posterioridad deberán abonar 70 mil. Como incentivo extra, quienes se inscriban de manera anticipada también participarán de sorteos en efectivo.

Los premios del concurso de pesca que tendrá desarrollo en Villa Gesell.

Pesca responsable

Pero no todo es competencia. El evento también pone el foco en la pesca responsable. En esta edición, el pez guitarra (melgacho) no será parte de la clasificación, en una decisión que busca proteger a una especie vulnerable en las costas bonaerenses.

Con más de 70 años de historia, el concurso geselino vuelve a decir presente, combinando tradición, camaradería y la emoción de cada lanzamiento en un entorno natural único.