Crece la preocupación del sector comercial de Mar del Plata: advierten despidos por la caída del consumo

El sector comercial de Mar del Plata atraviesa un momento de incertidumbre ante el deterioro de la actividad económica y la caída sostenida del consumo en la ciudad, un escenario que comenzaría a impactar en el empleo. Según las cifras que reveló recientemente la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP), cerca de un 10% de los comerciantes evalúa la posibilidad de despedir personal en los próximos meses.

Empresarios del sector y gremialistas consultados por 0223 aseguraron que la situación responde a un contexto adverso de la macroeconomía, marcado por la pérdida del poder adquisitivo de la población y de la retracción del consumo: “La mayoría no alcanza a tener los ingresos necesarios para mover la rueda del consumo y eso empieza a deteriorar toda la actividad”. En esa línea, advirtieron que el modelo económico actual derivó en la caída del salario real, lo que afectó directamente la dinámica comercial.

La última temporada de verano ya dejó señales de alerta en Mar del Plata. Si bien la ciudad mantiene una economía diversificada, el turismo sigue siendo un motor clave y este año, los visitantes no solo fueron menos, sino que también acotaron los gastos y los días de estadía. “La temporada siempre da un empujón para atravesar el invierno, pero esta vez la tendencia fue distinta”, explicaron.

De cara al invierno, el panorama se encuentra condicionado por la incertidumbre económica general. En una primera instancia, los comerciantes anticipan que no habrá incorporación de personal, mientras que algunos minoristas ya se vieron obligados a reducir sus pantas tras el cierre de la temporada. Aún así, en el caso de las grandes cadenas, aseguran que intentab sostener el empleo, pero con un seguimiento constante de cómo va evolucionando la economía.

El consumo no levanta en los principales centros comerciales de la ciudad. Foto: 0223.

“La planificación hoy es a muy corto plazo. Las empresas evalúan trimestre a trimestre, porque no hay previsibilidad”, expresaron desde el sector de Comercio. A su vez, remarcaron que, si bien no se registran cierres masivos, la caída interanual en las ventas minoristas -también extraída de los datos de UCIP- impacta directamente en la sustentabilidad de los comercios. A los que, encima, se les suma el mantenimiento de los costos fijos de alquileres, impuestos, servicios y "la necesidad de reducir horarios por cuestiones de seguridad".

Desde el comercio sostienen que, además, las reformas laborales han contribuido a precarizar las condiciones de trabajo sin generar el esperado crecimiento de inversiones. De acuerdo al contexto crítico para la actividad, el sector comercial de Mar del Plata enfrenta meses decisivos, donde el consumo será la clave para determinar si la crisis se profundiza o si logra estabilizarse.