Balance negativo: el comercio marplatense tuvo una caída de 1,9% en ventas durante Semana Santa

Según la Ucip, a pesar de la buena afluencia de turistas el gasto en los comercios fue inferior. Foto: 0223.

Pasó el fin de semana Extra Largo por Semana Santa, que incluyó el feriado del jueves 2 de Abril y el saldo del sector comercial de Mar del Plata fue negativo, según informaron desde la Ucip local.

Según el estudio elaborado por el Departamento de Estudios Económicos y Sociales (Dese) de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata (Ucip), los resultados fueron los siguientes: en ventas, el resultado arrojó una disminución del 1,9 %.

El análisis refleja la cantidad de unidades físicas vendidas en relación al pasado fin de semana extralargo del 2025.

Por otra parte, los comerciantes consultados, respondieron sobre las expectativas previas a esta fecha en cuanto a operaciones comerciales. Así, el 30,6 % dijo que sus expectativas se cumplieron totalmente, el 39 % aseguró que se cumplieron parcialmente y el 30,4 % negó que se hayan cumplido.

En relación a la afluencia turística, el 69,4 % dijo que fue buena, mientras que para el restante 30,6 % fue regular.

El trabajo se realizó sobre los principales Centros Comerciales a Cielo Abierto de la ciudad de Mar del Plata que reciben mayor afluencia turística como son Micro Centro y Güemes siendo los rubros relevados: Peluches, accesorios y bijouterie, accesorios para celulares, calzado, óptica, marroquinería, joyería, indumentaria, valijas, indumentaria masculina, librería, talabartería, indumentaria deportiva, chocolatería, artículos regionales, regalería, indumentaria femenina e indumentaria para niños, entre otros.