Balance negativo: el comercio marplatense tuvo una caída de 1,9% en ventas durante Semana Santa
Los datos fueron relevados por la Ucip durante el fin de semana extralargo. Para la mayoría de los encuestados la afluencia de turistas fue buena pero el gasto fue inferior al 2025.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Pasó el fin de semana Extra Largo por Semana Santa, que incluyó el feriado del jueves 2 de Abril y el saldo del sector comercial de Mar del Plata fue negativo, según informaron desde la Ucip local.
Según el estudio elaborado por el Departamento de Estudios Económicos y Sociales (Dese) de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata (Ucip), los resultados fueron los siguientes: en ventas, el resultado arrojó una disminución del 1,9 %.
El análisis refleja la cantidad de unidades físicas vendidas en relación al pasado fin de semana extralargo del 2025.
Por otra parte, los comerciantes consultados, respondieron sobre las expectativas previas a esta fecha en cuanto a operaciones comerciales. Así, el 30,6 % dijo que sus expectativas se cumplieron totalmente, el 39 % aseguró que se cumplieron parcialmente y el 30,4 % negó que se hayan cumplido.
En relación a la afluencia turística, el 69,4 % dijo que fue buena, mientras que para el restante 30,6 % fue regular.
El trabajo se realizó sobre los principales Centros Comerciales a Cielo Abierto de la ciudad de Mar del Plata que reciben mayor afluencia turística como son Micro Centro y Güemes siendo los rubros relevados: Peluches, accesorios y bijouterie, accesorios para celulares, calzado, óptica, marroquinería, joyería, indumentaria, valijas, indumentaria masculina, librería, talabartería, indumentaria deportiva, chocolatería, artículos regionales, regalería, indumentaria femenina e indumentaria para niños, entre otros.
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