Cayeron en un 4% las ventas en febrero y la temporada cerrará por debajo de la anterior en Mar del Plata

La temporada 2026 terminó con un balance negativo para el comercio minorista en Mar del Plata. Según el último informe del Departamento de Estudios Sociales y Económicos (DESE) de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP) las ventas de febrero registraron una caída del 4%.

El estudio compara las ventas del segundo mes del año con las de febrero del 2025. También reveló un retroceso del 6,1% en la comparación mensual, frente al mes de enero del 2026. Ese primer mes del año ya había mostrado una baja interanual del 6,4%, por lo que el resultado acumulado de ambos meses confirma que la temporada estival fue peor que la del año pasado para el sector.

Desde la entidad señalaron que la explicación más repetida entre los comerciantes tiene que ver con el deterioro del poder adquisitivo de los consumidores. “Los comerciantes nos indican de diversas maneras la pérdida de poder adquisitivo como causa a la caída del consumo, aunque las frases que más se escuchan se reducen simplemente a ‘no hay plata’ y ‘la gente compra lo básico’”, expresó el presidente de UCIP, Blas Taladrid.

El relevamiento también indagó en la percepción que tienen los empresarios sobre la situación económica de sus negocios. En ese sentido, el 46% consideró que su situación se mantiene igual que el año pasado, mientras que otro 46% afirmó que empeoró. Solo el 8% aseguró que su situación mejoró.

Respecto a las expectativas a futuro, el panorama aparece algo más equilibrado. El 57,1% de los comerciantes cree que dentro de un año su situación se mantendrá sin cambios, mientras que el 25,4% se mostró optimista y estimó que mejorará. En tanto, el 17,5% consideró que el escenario será peor.

La temporada de verano en Mar del Plata

La encuesta de UCIP se realizó en locales ubicados en distintos centros comerciales a cielo abierto de Mar del Plata. Incluyó diferentes rubros, como regalería, ferretería, calzado, alimentos y bebidas, indumentaria femenina, decoración, carteras y accesorios, lencería, mueblería, marroquinería, farmacia, perfumería, bazar, cerrajería, materiales de plomería, colchones y mallas, entre otros.

De acuerdo a los resultados, el informe refleja un escenario de consumo moderado durante la temporada turística, con compradores que priorizaron gastos básicos y limitaron las compras no esenciales.