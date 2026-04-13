Búsqueda laboral: los puestos de trabajo que están vacantes en Mar del Plata y cómo anotarse

Luego de la temporada de verano, la ciudad de Mar del Plata y sus habitantes se preparan para la "temporada baja". No obstante, hay empleos que se renuevan y nuevas búsquedas laborales en diferentes puestos de trabajos. Hay pautas para registrarse y acceder a ellos.

En la página MDQ Digital, oficial de la Municipalidad de General Pueyrredon, la pestaña "Oficina de empleo" publica los trabajos disponibles en diferentes rubros. Esta semana renovaron la cartelera y hay nuevas ofertas laborales.

Cómo registrarse en la página web

Para tener la posibilidad de ver la información de la Oficina de empleo, que publica las búsquedas laborales, primero hay que registrarse en el sitio oficial. Ingresando a autenticar.mardelplata.gob.ar solicitás el comienzo de la habilitación de tu cuenta online (podés vincular datos con Mi Argentina o ARCA), llenás los casilleros personales y activás el usuario con tu correo electrónico.

Una vez registrado, ingresás con tu cuenta y se habilita en la página un panel con diferentes pestañas: entre ellas, la de la Oficina de empleo que muestra cada uno de los trabajos disponibles.

Cómo acceder a la Oficina de empleo.

Cuáles son las nuevas búsquedas laborales

Este lunes 13 de abril se renovó la oferta laboral y se solicitaron nuevos puestos de trabajo. En la pestaña correspondiente podés aplicar a los empleos que se buscan en gastronomía, metalúrgica, tecnología, química/farmaceútica, comercio y automotriz. Las responsabilidades van desde la atención al cliente al seguimiento de productos, con requerimientos de presencialidad.

Búsquedas laborales en diferentes rubros.

En la mayoría, se solicita el secundario completo, tener entre 18 y 40 años. Cada oferta laboral, clickeando en su link, abre un panel de descripción sobre las responsabilidades de la tarea y el modo de aplicar para los puestos.

Además, la pestaña de Oficinal de empleo permite cargar el currículum y tener un seguimiento de las postulaciones. A su vez, les permite a las empresas ofrecer sus búsquedas y encontrar al empleado o la empleada que mejor se adapte a sus condiciones.