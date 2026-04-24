Una pollería pidió empleados y más de 300 personas fueron a dejar CV: "Nos impactó que había gente de más de 65 años"

La inauguración de una nueva sucursal de la pollería “La Granja” en Comodoro Rivadavia dejó una imagen contundente: más de 300 personas se acercaron hasta el local para entregar su currículum vitae en busca de trabajo. La extensa fila demostró la alta demanda laboral que atraviesa la ciudad.

En diálogo con ADN Sur, uno de los propietarios del emprendimiento precisó que recibieron alrededor de 335 cvs para cubrir 7 vacantes. “La verdad que estamos bastante sorprendidos por el movimiento que tuvimos”, señaló Facundo Alarcón, subrayando la magnitud de la convocatoria.

La situación llamó aún más la atención de los emprendedores por la diversidad de los perfiles que se presentaron en la fila. Según relató Alarcón recibieron "currículums de personas de más de 65 años y eso nos impactó mucho”.

A diferencia de otros procesos de selección de personal, la recepción de currículums se realizó de manera presencial, una decisión que generó algunas críticas en las redes sociales. Desde la empresa defendieron la modalidad, ya que consideraron que así pueden evaluar aspectos clave para el puesto, especialmente por tratarse de atención al público.

“Queríamos ver cómo se desenvuelven, cómo hablan”, sostuvo el comerciante y aclaró que las vacantes disponibles corresponden a tareas de atención, caja, elaboración y trozado de productos.