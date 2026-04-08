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¿Necesitás empleo?: hay nuevas búsquedas laborales en el Parque Industrial

El polo productivo lanzó la convocatoria laboral orientada a cubrir distintos puestos. Enterate.

El polo industrial lanzó la convocatoria laboral orientada a cubrir distintos puestos. Foto: 0223.

8 de Abril de 2026 18:05

Por Redacción 0223

PARA 0223

En un contexto difícil para la búsqueda laboral, con un desempleo que creció al 9,5% en General Pueyrredon, el Parque Industrial “General Savio” lanzó una nueva convocatoria laboral orientada a cubrir distintos puestos vinculados a la producción, la administración y el ámbito técnico.

La iniciativa apunta tanto a perfiles calificados como a operarios, con el objetivo de fortalecer el entramado industrial de la ciudad. Entre los puestos requeridos se destacan diseñador industrial (graduado o estudiante avanzado), ingeniero mecánico, analista de producción y analista contable junior, además de roles administrativos como recepcionista.

 

En el área operativa, las empresas radicadas en el polo industrial de ruta 88, también buscan operarios para producción metalúrgica y confección, conductores de autoelevador y personal de mantenimiento

Desde el sector remarcan la importancia de contar con mano de obra capacitada y con conocimientos específicos, tanto a trabajadores en formación o con experiencia básica, especialmente en tareas operativas.

La convocatoria se realiza de manera abierta a través de un registro online: https://pimdq.com.ar/empleo/

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