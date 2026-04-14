Se activó el protocolo de seguridad, se reforzaron los controles y hubo presencia policial para garantizar la seguridad.

mensaje amenazante

rápida reacción de la comunidad educativa

En la Escuela Secundaria Técnica Dr. Salvador Debenedetti N°5, ubicada en Avellaneda, se vivió una jornada de tensión luego de que se encontrara unen uno de los baños del establecimiento. El escrito contenía la frase “Van a morir todos. Tiroteo” junto con la fecha del día, lo que provocó una

El mensaje fue descubierto durante el mediodía por un alumno que ingresó al baño y alertó de inmediato a las autoridades escolares. Ante esta situación, se activó el protocolo de seguridad previsto para estos casos, con el fin de preservar el normal desarrollo de las clases y minimizar cualquier riesgo para estudiantes y docentes.

El colegio, que atiende a jóvenes desde los 12 o 13 años hasta mayores de 20, implementó un refuerzo en los controles de ingreso. Los estudiantes tuvieron que abrir sus mochilas para que el personal observara su contenido sin realizar una inspección directa, conforme a la normativa vigente en la Provincia de Buenos Aires.

Además, durante parte de la jornada hubo presencia policial en las inmediaciones del establecimiento como medida preventiva. Las autoridades educativas mantuvieron reuniones con los padres para transmitir tranquilidad y enfatizar que la situación estaba siendo manejada con responsabilidad y control.

Desde la institución señalaron que no se descarta que el mensaje haya sido producto de una “travesura” de algún alumno con la intención de alterar las clases, pero remarcaron la importancia de evitar este tipo de conductas, sobre todo en un contexto sensible dado los recientes hechos de violencia ocurridos en otras provincias.

A pesar del episodio, las clases continuaron con normalidad aunque el ambiente entre estudiantes, docentes y familias estuvo marcado por la preocupación y la alerta ante la amenaza.