Alerta en escuelas por amenazas: docentes pidieron un abordaje integral y contaron cómo son las restricciones

Desde el Frente de Unidad Docente Bonaerense reclamaron medidas urgentes y un abordaje integral que involucre a toda la comunidad.

En medio de la creciente preocupación por amenazas de tiroteos en colegios y situaciones de violencia que se registran en los últimos días en Mar del Plata, desde el Frente de Unidad Docente Bonaerense reclamaron medidas urgentes y un abordaje integral que involucre a toda la comunidad.

En diálogo con Extra (102.1), Bárbara Ochoa, secretaria adjunta de Suteba, advirtió que los episodios se repiten y que ya se activaron protocolos en distintas instituciones educativas. “Desde el fin de semana se detectaron mensajes y pintadas, y ya hay cerca de 10 casos de amenazas en escuelas de la ciudad”, señaló.

Según explicó, uno de los casos recientes se registró en el colegio San Agustín, que emitió una circular a las familias tras detectar una situación sospechosa. Además, indicó que la Justicia ya interviene y que incluso habría un menor identificado en una de las investigaciones.

“La escuela sola no puede”

Desde el sector docente insistieron en que el problema no puede abordarse únicamente desde el ámbito educativo. “La escuela sola no puede ni debe poder sola ante estas situaciones. Necesitamos trabajar en conjunto con las familias, con el Estado y con distintos sectores”, planteó Ochoa.

En ese sentido, reclamaron la conformación de mesas de trabajo interdisciplinarias que incluyan a actores de salud, seguridad y desarrollo social, con el objetivo de prevenir este tipo de hechos y no solo actuar una vez que ocurren.

También alertaron sobre un contexto donde la violencia “se está naturalizando” y cuestionaron la falta de políticas públicas sostenidas: “Sin un Estado presente es muy difícil abordar lo que está pasando”, sostuvo.

Medidas en las escuelas y cambios en la rutina

Frente a este escenario, algunas instituciones comenzaron a implementar medidas preventivas, como la restricción del uso de celulares en las aulas y controles más estrictos en el ingreso de estudiantes, incluso con mochilas visibles o transparentes.

Sin embargo, desde el gremio remarcaron que estas acciones son insuficientes si no se trabaja en la raíz del problema. “No se trata solo de protocolos, sino de cómo prevenimos y generamos conciencia”, explicaron.

Uno de los puntos centrales del planteo docente es la necesidad de involucrar activamente a las familias. “La escuela está abierta y las familias son parte. Necesitamos su acompañamiento, aunque entendemos que también atraviesan una situación social y económica compleja”, expresó Ochoa.

En esa línea, propusieron la realización de jornadas institucionales con participación de toda la comunidad educativa, incluyendo estudiantes, docentes, directivos y padres, para generar espacios de diálogo y reflexión.

“No es un juego”

Consultada sobre quienes minimizan estas amenazas como “bromas” o retos virales, la dirigente fue contundente: “No es un juego de niños. Hay que trabajar sobre la magnitud de estas situaciones, porque cuando deja de ser gracioso puede tener consecuencias graves”.

También advirtió sobre la influencia de redes sociales y grupos que fomentan conductas violentas, lo que refuerza la necesidad de un abordaje más amplio.

Preocupación, pero también un llamado a valorar lo positivo

Pese al contexto, Ochoa destacó que en las escuelas también se generan espacios positivos. A través de jornadas de convivencia, los estudiantes expresaron motivos para seguir asistiendo, vinculados a la amistad, el compañerismo y el sentido de pertenencia.

“Esto es grave y nos preocupa, pero también pasan cosas muy lindas en las escuelas. Sería importante empezar a visibilizarlas”, concluyó.