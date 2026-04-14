Después de un día fresco, se viene un miércoles pasado por agua

Después de una jornada fría, pero sin precipitaciones, el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un miércoles pasado por agua. Según la entidad, a partir del mediodía las probabilidades de lluvias alcanzarán el 40% y se mantendrán así durante todo el día.

Esta madrugada la temperatura llegará al nivel mínimo de la jornada, de 17°C. Por la mañana, ascenderá levemente hacia los 19°C con vientos de intensidad moderada de hasta 22 kilómetros por hora. El miércoles seguirá el tiempo fresco, pero se le sumarán las lluvias con sol, un clásico del otoño marplatense.

Para la tarde el viento cambiará su dirección y soplará desde el este, con una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. Sin embargo, el día alcanzará su temperatura máxima también en este momento, de aproximadamente 22°C.

Las probabilidades de lluvia se mantendrán hasta la noche, cuando los vientos serán más moderados y llegarán desde el sector noroeste. Cabe remarcar que en diferentes localidades del sudeste provincial rige un alerta meteorológico de nivel amarillo por tormentas.

Los municipios afectados son Necochea, Lobería, Tandil, San Cayetano, Tres Arroyos y Coronel Dorrego, entre otros. Por el momento, los partidos de General Alvarado y General Pueyrredón no son alcanzados por la advertencia.