Domingo tranquilo en Mar del Plata: qué dice el pronóstico para la jornada

Mar del Plata tendrá este domingo un escenario climático sin sobresaltos, en una jornada que combinará cielo parcialmente nublado y temperaturas templadas, según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La temperatura mínima será de 13°C, mientras que la máxima alcanzará los 24°C, en un día que incentiva las actividades al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, el panorama es claro: no se esperan lluvias. Las probabilidades se mantendrán entre el 0% y el 10% durante toda la jornada.

El viento, por su parte, será leve a moderado. Durante la mañana soplará desde el sector noroeste (NO) con velocidades de entre 13 y 22 km/h, mientras que hacia la tarde y la noche rotará al sudeste (SE) y luego al norte (N), con intensidades más bajas, de entre 7 y 12 km/h.

De cara al lunes, el inicio de semana mantendrá condiciones similares, aunque con un leve descenso de temperatura. Se espera una mínima de 12°C y una máxima de 22°C, con cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones en el pronóstico.