Domingo tranquilo en Mar del Plata: qué dice el pronóstico para la jornada
Sin precipitaciones en el horizonte, "La Feliz" tendrá un día con temperaturas agradables.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Mar del Plata tendrá este domingo un escenario climático sin sobresaltos, en una jornada que combinará cielo parcialmente nublado y temperaturas templadas, según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
La temperatura mínima será de 13°C, mientras que la máxima alcanzará los 24°C, en un día que incentiva las actividades al aire libre.
En cuanto a las precipitaciones, el panorama es claro: no se esperan lluvias. Las probabilidades se mantendrán entre el 0% y el 10% durante toda la jornada.
El viento, por su parte, será leve a moderado. Durante la mañana soplará desde el sector noroeste (NO) con velocidades de entre 13 y 22 km/h, mientras que hacia la tarde y la noche rotará al sudeste (SE) y luego al norte (N), con intensidades más bajas, de entre 7 y 12 km/h.
De cara al lunes, el inicio de semana mantendrá condiciones similares, aunque con un leve descenso de temperatura. Se espera una mínima de 12°C y una máxima de 22°C, con cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones en el pronóstico.
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