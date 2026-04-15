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El insólito fallo en Copa Argentina: el árbitro desconocía la nueva regla

El árbitro Nahuel Viñas anuló un penal válido durante la tanda definitoria, ignorando la nueva reglamentación vigente desde 2025. A pesar del fallo, Gimnasia y Tiro se impuso 4-3 y avanzó a los dieciseisavos de final.

Por suerte para el árbitro,su decisión no terminó influyendo en el resultado.

15 de Abril de 2026 22:29

Por Redacción 0223

PARA 0223

En la primera ronda de la Copa Argentina 2026, Gimnasia y Esgrima de Mendoza quedó eliminado tras empatar 0-0 en los 90 minutos y perder en la definición por penales frente a Gimnasia y Tiro por 4-3. Sin embargo, el desenlace del partido estuvo marcado por un insólito error del árbitro Nahuel Viñas durante la tanda desde los doce pasos.

Cuando el marcador estaba igualado 2-2, el equipo salteño tuvo la oportunidad de cerrar la serie en su quinto penal. Walter Montoya fue el encargado de ejecutar, y aunque anotó, se resbaló y tocó la pelota con ambos pies al patear. Según la normativa vigente desde junio de 2025, establecida a raíz del caso Julián Álvarez, el disparo debía repetirse en estas condiciones.

Contrariamente a lo que marca el reglamento actual, Viñas anuló el gol de forma definitiva, ignorando la nueva regulación. Afortunadamente para Gimnasia y Tiro, este fallo no le costó la clasificación, y el equipo logró quedarse con la victoria en la definición por penales.

En declaraciones posteriores a la transmisión oficial, el árbitro explicó: "Si es durante el partido, hay tiro libre indirecto; pero en la tanda es anulación del disparo". Esta afirmación evidenció que desconocía la actualización reglamentaria, ya que su actuación correspondió al reglamento anterior.

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