Gallardo nunca pudo ser el de la primera etapa, ni en energías,ni en la filosofía del equipo ni en las decisiones que tomaba.

Marcelo Gallardo puso fin a su segundo ciclo como director técnico de River Plate después de 567 días en el cargo. Su salida se produjo luego de la derrota ante Vélez, la cual se sumó a una cadena de resultados adversos que marcaron un período complicado para el entrenador y el club.

El primer gran golpe llegó en 2024, apenas dos meses después de su regreso, cuando River fue goleado 3-0 por Atlético Mineiro en Brasil durante las semifinales de la Copa Libertadores. La revancha en el Monumental terminó 0-0, pero no alcanzó para remontar la serie y el equipo quedó eliminado. En enero de 2025, River perdió la final de la Supercopa Internacional contra Talleres en Asunción tras definirse en penales, un resultado que anticipó un año lleno de dificultades para el equipo.

Durante el torneo Apertura, la eliminación en cuartos de final frente a Platense también impactó negativamente. A pesar de empatar en el Monumental, River cayó en la definición por penales, evidenciando problemas defensivos y de eficacia. En el Mundial de Clubes, River no logró superar la fase de grupos. Un empate 0-0 frente a Monterrey complicó sus chances, y una derrota posterior ante Inter de Milán sentenció su eliminación temprana.

En la Copa Libertadores 2025, River fue eliminado en cuartos de final por Palmeiras. Aunque el equipo mostró mejoras y llegó a ponerse en ventaja, tres desconcentraciones le costaron caro y no pudo avanzar. El torneo Clausura trajo varias sorpresas negativas, como la derrota en el Monumental ante Deportivo Riestra y la caída frente a Sarmiento, un equipo que peleaba por no descender. Estos resultados generaron un clima hostil entre la hinchada, que comenzó a expresar su descontento con insultos y silbidos.

La crisis se profundizó tras la eliminación en semifinales de la Copa Argentina a manos de Independiente Rivadavia. Gallardo se mostró afectado después de perder en penales y la tensión creció con la derrota ante Gimnasia y el contundente 0-2 sufrido contra Boca Juniors en el superclásico. El cierre de 2025 no fue mejor. River fue eliminado en octavos de final del torneo Clausura por Racing, en un partido con altibajos donde el equipo dejó escapar la victoria en los últimos minutos.

El golpe más duro llegó con la ausencia en la Copa Libertadores 2026, tras 11 años consecutivos participando. River quedó fuera de la zona de clasificación por la tabla general y no pudo aprovechar los resultados de otros equipos, quedando relegado a la Copa Sudamericana, que no fue un consuelo para el club ni para Gallardo. En 2026, la caída ante Tigre por 1-4 en el Monumental puso en evidencia que las dudas persistían. La derrota siguiente contra Argentinos Juniors, con un ambiente cada vez más tenso y la expulsión de Gallardo por protestar, acentuó la crisis interna.

Finalmente, la derrota frente a Vélez, con un gol de Manuel Lanzini y varias lesiones importantes en el equipo, fue la última señal que llevó a Gallardo a tomar la difícil decisión de renunciar. El entrenador se retiró sin dar declaraciones, dejando un ciclo marcado por altibajos y momentos complicados, pero en el que nunca perdió su estatus de ídolo en River.