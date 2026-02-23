El insólito equipo que paró Úbeda pensando en la Copa Argentina

Úbeda sigue tirando de la cuerva y apuesta a recuperación de jugadores que, hasta ahora, no dieron la talla en Boca.

Boca hará su debut en la Copa Argentina 2026 ante Gimnasia de Chivilcoy en el estadio Padre Martearena de Salta. Con la obligación de ganar o ganar, Claudio Úbeda dio una lista de 25 jugadores que viajarán al norte del país, con algunas ausencias, presencias importantes y un probable equipo que levantó la polémica.

Lo ideal era que, si metía mano en el equipo, tuvieran lugar los juveniles Aranda, Gelini, Zufiaurre, que vienen siendo las principales variantes en cada uno de los partidos. Sin embargo, en la práctica de fútbol que dispuso este lunes, mantuvo a todos fuera del once y utilizó a Braida, Janson, Belmonte, con la principal novedad de que Adam Bareiro, el último refuerzo, tendrá su estreno.

En la lista de convocados resalta el regreso de Ander Herrera, tras sufrir un desgarro, mientras que llamó la atención la ausencia de Edinson Cavani, que fue titular y se fue silbado frente a Racing. Tampoco estará Juan Barinaga, que se lesionó el aductor, y el lateral suplente será el juvenil Dylan Gorosito, uno de los más pedidos por los hinchas.

El equipo de probó Úbeda este lunes fue: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Marco Pellegrino y Malcom Braida; Tomás Belmonte, Milton Delgado y Williams Alarcón; Ángel Romero, Adam Bareiro, Lucas Janson.

